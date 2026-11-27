Μια περίοδος σημαντικών εξελίξεων και βαθιών αλλαγών ανοίγεται μπροστά σε έξι ζώδια, τα οποία αναμένεται να βιώσουν μια ουσιαστική μεταμόρφωση στη ζωή τους μέχρι το 2028.
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Οι αλλαγές αυτές δε θα αφορούν μόνο τις εξωτερικές συνθήκες και τις καθημερινές τους επιλογές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, τις δυνατότητές τους και όσα πραγματικά επιθυμούν.
Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο από τις αστρολογικές αλλαγές;
Σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Stars System, ιδιαίτερα ευνοημένοι θα είναι όσοι έχουν Ήλιο, Ωροσκόπο ή Σελήνη στον Κριό, στους Διδύμους, στον Λέοντα, στον Ζυγό, στον Τοξότη και στον Υδροχόο, από τη 2η έως και την 9η μοίρα των συγκεκριμένων ζωδίων.
Για τους συγκεκριμένους εκπροσώπους, το διάστημα μέχρι το 2028 περιγράφεται ως μια περίοδος ουσιαστικής προσωπικής εξέλιξης.
Οι αλλαγές δεν αναμένεται απαραίτητα να έρθουν με ανατροπές ή έντονες συγκρούσεις, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν πιο αρμονικά, βοηθώντας τους να χτίσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα στη ζωή τους.
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