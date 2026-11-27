Ο Χρήστος Μοίρας έχει φωνάξει στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Τον pastry chef, Ευάγγελο Χασιώτη, και μαζί δείχνουν τη συνταγή για μία εξαιρετική Πάβλοβα με Ρόδι
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Φτιάξτε μία γλυκιά Χριστουγεννιάτικη συνταγή: Ατομικά κωκ με σαβαγιάρ
Υλικά
- 300 γρ. ασπράδι αυγού
- 550 γρ, ζάχαρη κρυσταλλική
- 2 βανίλιες
Για την κρέμα σαντιγύ
- 500 γρ. φυτική σαντιγί
- 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος
Για τη σος ροδιού
- 4 μεγάλα ρόδια μόνο μόνο τον καρπό
- 2 κουταλιές ζάχαρη
- 30 γρ. κονιάκ.
Εκτέλεση
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 120°C στις αντιστάσεις (όχι στον αέρα, για να μη σπάσει η μαρέγκα). Στρώστε αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί.
- Χτυπήστε τα ασπράδια στον κάδο του μίξερ μαζί με το αλάτι σε μέτρια ταχύτητα, μέχρι να αφρίσουν και να σχηματίσουν μαλακές κορυφές.
- Προσθέστε τη ζάχαρη σταδιακά (μια κουταλιά τη φορά), αυξάνοντας την ταχύτητα του μίξερ. Συνεχίστε το χτύπημα για 7-8 λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει σφιχτό, γυαλιστερό και να μη νιώθετε κόκκους ζάχαρης αν το τρίψετε ανάμεσα στα δάχτυλά σας.
- Ενσωματώστε τα υπόλοιπα υλικά: Σταματήστε το μίξερ, ρίξτε το κορν φλάουρ, το ξίδι και τη βανίλια, και ανακατέψτε απαλά με μια σπάτουλα.
- Δώστε σχήμα: Απλώστε τη μαρέγκα πάνω στη λαδόκολλα σχηματίζοντας έναν κύκλο (περίπου 20 εκ.). Με ένα κουτάλι, κάντε ένα ελαφρύ βαθούλωμα στο κέντρο, ώστε να δημιουργηθεί μια «φωλιά» για την κρέμα.
- Ψήστε για 1 ώρα και 15 λεπτά. Μόλις περάσει ο χρόνος, σβήστε τον φούρνο, αφήστε την πόρτα ελάχιστα ανοιχτή (βάλτε μια ξύλινη κουτάλα ενδιάμεσα) και αφήστε τη μαρέγκα να κρυώσει εντελώς μέσα στον φούρνο (περίπου 2 ώρες).
Ετοιμασία Σαντιγί
- Βάλτε την κρύα κρέμα γάλακτος και την άχνη ζάχαρη στον κάδο του μίξερ.
- Χτυπήστε σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα μέχρι να σχηματιστεί μια σφιχτή σαντιγί. Προσέξτε να μην τη χτυπήσετε υπερβολικά και κόψει.
Στήσιμο
- Μεταφέρετε προσεκτικά την κρύα μαρέγκα σε μια πιατέλα σερβιρίσματος.
- Απλώστε τη σαντιγί στο βαθούλωμα που φτιάξατε στο κέντρο της μαρέγκας.
- Πασπαλίστε γενναιόδωρα με τα σπόρια του ροδιού και προσθέστε
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