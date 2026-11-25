Ο Χρήστος Μοίρας συνεχίζει να φέρνει στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, συνταγές που συνδυάζουν αγνά υλικά με πρωτότυπες ιδέες και απλές παρασκευές. Φτιάχνει Λαβράκι με σάλτσα βουτύρου, λεμόνι, κάπαρη και χόρτα εποχής
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία:
Στιφάδο με μπούτι κοτόπουλο. Φτιάξτε την απόλυτη χειμωνιάτικη συνταγή
Υλικά (4 μερίδες)
- 4 φιλέτα λαβράκι με πέτσα
- 30 ml ελαιόλαδο
- Αλάτι και πιπέρι
Για τη σάλτσα βουτύρου:
- 150 γρ. κρύο βούτυρο σε κύβους
- 80 ml λευκό κρασί
- 30 ml λευκό ξίδι
- 1 μικρό εσαλότ ψιλοκομμένο
- Χυμός από ½ λεμόνι
- Ξύσμα από 1 λεμόνι
- 1 κ.σ. κάπαρη
- Λίγο σχοινόπρασο
Για τα χόρτα:
- 300 γρ. άγρια χόρτα εποχής (σταμναγκάθι, ραδίκια, βλίτα ή ζοχοί)
- 30 ml ελαιόλαδο
- Χυμός από ½ λεμόνι
- Αλάτι
Εκτέλεση
- Καθαρίζω και πλένω καλά τα χόρτα.
- Τα βράζω σε αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν, χωρίς να χάσουν το χρώμα τους.
- Τα σουρώνω και τα περιχύνω με ελαιόλαδο και λεμόνι.
- Στεγνώνω καλά τα φιλέτα λαβράκι, αλατοπιπερώνω και σε αντικολλητικό τηγάνι με ελαιόλαδο ψήνω πρώτα από την πλευρά της πέτσας μέχρι να γίνει τραγανή.
- Γυρίζω για λίγα δευτερόλεπτα από την άλλη πλευρά και αποσύρω.
- Για τη σάλτσα βάζω σε μικρό κατσαρολάκι το κρασί, το ξίδι και το εσαλότ.
- Αφήνω να μειωθούν μέχρι να μείνουν περίπου 2 κουταλιές της σούπας υγρό.
- Χαμηλώνω τη θερμοκρασία και προσθέτω σταδιακά το κρύο βούτυρο, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και βελούδινη σάλτσα.
- Προσθέτω τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού, την κάπαρη και το σχοινόπρασο.
- Σερβίρω τα χόρτα στη βάση του πιάτου, τοποθετώ από πάνω το λαβράκι με την τραγανή πέτσα και ολοκληρώνω με τη σάλτσα βουτύρου γύρω από το ψάρι.