«Η ισχύς της πόλης είναι οι άνδρες και όχι τα τείχη, ούτε τα άδεια πλοία» (Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Η΄:77) είναι η φράση που αποδίδει καλύτερα τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και αφορούν την Εφεδρεία.

Άλλωστε η ενίσχυση της ετοιμότητας των Εφέδρων και η μεταρρύθμιση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου που διέπει την Εφεδρεία, συμβάλλουν στη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, συνολικά, των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως έχει επαναλάβει κ. Δένδιας, η πλήρης αναδιοργάνωση της Εφεδρείας είναι μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιεί η χώρα στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», υπογραμμίζοντας ότι «μιλάμε για έναν θεσμό που βρίσκεται απολύτως στον πυρήνα της πατρίδας μας, της παράδοσής μας, συνιστά τον διαχρονικό δεσμό της υπεράσπισής της πατρίδας από τον ένοπλο Έλληνα πολίτη».

«Τη δυνατότητα, δηλαδή, των πολιτών της να συντρέξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις στην υπεράσπιση της πατρίδας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων» όπως ανέφερε κατά την έναρξη των εργασιών που κήρυξε της 2ης Ημερίδας για την «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Στόχος η δημιουργία Ενεργού Εφεδρείας 150.000 ατόμων

Η αναδιοργάνωση της Ενεργού Εφεδρείας αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου σχεδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τη δημιουργία μιας οργανωμένης, εκπαιδευμένης και επιχειρησιακά διαθέσιμης εφεδρικής δύναμης 150.000 ατόμων.

Η μετάβαση στο νέο μοντέλο όπως έχει υπογραμμίσει ο κ. Δένδιας «θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, μέσα από διαδοχικές φάσεις, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής και εξοικείωσης των εφέδρων με τις νέες απαιτήσεις».

Ο σχεδιασμός προβλέπει την επιτάχυνση των κύκλων εκπαίδευσης, καθώς και τη διεύρυνσή τους με περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε επόμενα στάδια.

Τρία Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αποτελεί η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των εφέδρων. Ήδη έχουν ανακαινιστεί δύο Κέντρα Εφεδρείας, στον Αυλώνα και στο Λιτόχωρο, ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία τρίτου Κέντρου στην Κρήτη, με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες του νέου μοντέλου. Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης εμπλουτίζεται με αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει εξοικείωση με νέα οπλικά συστήματα, αντιμετώπιση και χειρισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), χρήση σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης (TCCC).

Παράλληλα, προβλέπεται ευρύτερη αξιοποίηση εξομοιωτών και η διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, με σκοπό τη διατήρηση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εφέδρων. Η εκπαίδευση δεν θα περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο κύκλο δραστηριοτήτων, αλλά θα αναπτύσσεται σε διαδοχικές φάσεις, με περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και σταδιακή επιτάχυνση του συνολικού προγράμματος.

Εθελοντική Ενεργός Εφεδρεία

Στο νέο πλαίσιο εντάσσεται και η θεσμοθέτηση της εθελοντικής μετεκπαίδευσης μέσω του θεσμού της «Εθελοντικής Ενεργού Εφεδρείας». Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις να συμμετέχουν εθελοντικά σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να διατηρούν ενεργή τη σχέση τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση έφεδρων αξιωματικών

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους έφεδρους αξιωματικούς, μέσω της διοργάνωσης Σχολείου Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων στη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική εκπαίδευση επιτελών, καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, η οποία θα συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό και θα υποστηρίζει τη συνεχή επιμόρφωσή τους. Με τις συγκεκριμένες δράσεις επιδιώκεται η ενίσχυση της επιτελικής κατάρτισης και η καλύτερη προετοιμασία των εφέδρων αξιωματικών για τον ρόλο τους στο πλαίσιο της Ενεργού Εφεδρείας.

Μόνιμη σύνδεση με το ενεργό στράτευμα

Μία από τις βασικές επιδιώξεις του νέου σχεδιασμού είναι η στενότερη και πιο σταθερή σύνδεση της Ενεργού Εφεδρείας με τις ενεργές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων. Η σχέση αυτή δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στις περιόδους εκπαίδευσης, αλλά θα επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η συμμετοχή εφέδρων σε δράσεις των Σχηματισμών, σε εθνικές επετείους, σε εκδηλώσεις και σε άλλες δημόσιες δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Η επιδίωξη είναι η Ενεργός Εφεδρεία να αποκτήσει σταθερή και μόνιμη παρουσία στη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων και να μην αποτελεί έναν θεσμό που ενεργοποιείται μόνο περιστασιακά ή στο πλαίσιο προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων», όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η επαφή των εφέδρων με το στρατιωτικό περιβάλλον και ενισχύεται η σύνδεσή τους με τις μονάδες, στις οποίες μπορούν να κληθούν να υπηρετήσουν.

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός της επιστράτευσης μέσω Gov.gr

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας επικοινωνίας και ενημέρωσης των εφέδρων. Η αποστολή των επιστρατευτικών εγγράφων πραγματοποιείται πλέον και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Gov.gr και της Θυρίδας Πολίτη, αντικαθιστώντας παλαιότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, κατά τις οποίες οι προσκλήσεις επιδίδονταν με φυσική παρουσία αστυνομικού. Η ψηφιακή διαδικασία επιτρέπει την ταχύτερη και ευκολότερη παραλαβή των σχετικών εγγράφων, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των στρατιωτικών υπηρεσιών και των εφέδρων.

Για τη λήψη των επιστρατευτικών εγγράφων σε ψηφιακή μορφή απαιτείται η εγγραφή του πολίτη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Gov.gr.

Η υλοποίηση θα προχωρήσει σταδιακά, μέσα από περισσότερες εκπαιδεύσεις και νέες δράσεις, με στόχο τη δημιουργία μιας εφεδρικής δύναμης που θα διαθέτει σύγχρονες γνώσεις, καλύτερη προετοιμασία και ουσιαστικό ρόλο στην αμυντική λειτουργία της χώρας.