Τα μονοπάτια στη λίμνη Πλαστήρα, είναι βασικές υποδομές που εξυπηρετούν την περιήγηση, πεζοπορία και διεξαγωγή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα πρώτα έξι οικολογικά μονοπάτια έχουν δημιουργηθεί μέσα στο πανεπιστημιακό δάσος Μπελοκομίτη.

Ένα από αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της δημοτικής αρχής, οδηγεί στο παρατηρητήριο, θέση με υπέροχη θέα στο φράγμα της λίμνης.

Στο δάσος έχει γίνει αναλυτική καταγραφή της Φύσης (ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000) και αποτελεί πηγή γνώσης για εκπαιδευτικά ιδρύματα και απλούς επισκέπτες. Άλλη ενότητα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, είναι τέσσερα μονοπάτια που διέρχονται κατά μήκος των πρώτων συνόρων του νέου Ελληνικού κράτους που σχηματίστηκαν το 1832. Ξεκινούν από τη θέση «Νέγκουρη» Νεοχωρίου, ανεβαίνουν στο ορειβατικό καταφύγιο «Καραμανώλη», και από εκεί στα ερείπια παλαιού τούρκικου στρατώνα (καζάρμα), τα οποία διασώζονται έως σήμερα.

Επίσης υπάρχουν πολλά μεμονωμένα ιστορικά μονοπάτια, τα οποία είχαν αναδειχθεί από τον δήμο το 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα από αυτά είναι το «μονοπάτι Γαζή» που φέρει το όνομα του πρωτοπαλίκαρου του Καραϊσκάκη. Το μονοπάτι διέρχεται το αρχαίο καστανόδασος, το οποίο ξεκινά από τον Άγιο Αθανάσιο Μορφοβουνίου, καταλήγει στον «Άγιο Δημήτριο» Μεσενικόλα και από εκεί στην ιστορική πλατεία του χωριού. Υπάρχουν μικρότερα μονοπάτια, όπως αυτό που οδηγεί στο Σχολείο Δάσους Κερασιάς, ή άλλα περιμετρικά της λίμνης που προσφέρουν μοναδική θέα στη λίμνη και τα Αγραφιώτικα βουνά.

Ο δήμαρχος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος, ερευνητής και συγγραφέας ο ίδιος, τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Η συντήρηση, ανάδειξη και απόδοση στους επισκέπτες της λίμνης Πλαστήρα μονοπατιών με ιστορικό περιεχόμενο αποτελεί μέρος της τουριστικής ανάπτυξης. Στόχος μας είναι μέσα από τις πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές, να δημιουργήσουμε συνθήκες όπου η φύση και η ιστορία θα συνδεθούν με την βιωματική μάθηση και εμπειρία μικρών και μεγάλων. Η λίμνη Πλαστήρα αποτελεί ιστορικό βιότοπο των αυτόνομων και αδούλωτων Αγράφων, περιοχή που έχει πολλά να μας διδάξει».

Πώς θα πάτε στη λίμνη Πλαστήρα

Από την Αθήνα, η απόσταση για την Καρδίτσα είναι 300 χλμ, και ο χρόνος διαδρομής (με αυτοκίνητο), περίπου 3 - 3,5 ώρες, ενώ από τη Θεσσαλονίκη, η απόσταση είναι 200 χλμ και ο χρόνος, περίπου 2 - 2,5 ώρες.

Χλωρίδα και πανίδα

Στα μονοπάτια κυριαρχεί δενδρώδης βλάστηση με ποικιλία ειδών (σφένδαμοι, ορεινή φτελιά, σοβριές, ιπποκαστανιά, αγριοκεράσια, φλαμουριά κ.ά.), πολυάριθμοι θάμνοι καθώς και πλούσια ποώδης βλάστηση. Ειδικά αυτή την εποχή φθινόπωρο και χειμώνα τα κίτρινα και κόκκινα χρώματα δημιουργούν μία εκπληκτική εικαστική πραγματικότητα.

Η πανίδα και ειδικότερα η ορνιθοπανίδα του εκπαιδευτικού δάσους είναι ιδιαίτερα πλούσια και ενδιαφέρουσα για μελέτη και παρατήρηση. Η ευρύτερη περιοχή φιλοξενεί μια αξιόλογη ποιοτικά και ποσοτικά ορνιθοπανίδα. Ο συνολικός αριθμός ειδών που βρέθηκαν στην περιοχή (67 είδη) είναι αρκετά ικανοποιητικός. Χαρακτηριστικά είδη είναι ο σπίνος, η ελατοπαπαδίτσα, ο κοκκινολαίμης, ο χρυσοβασιλίσκος, η καρδερίνα, η κίσσα κ.ά. Σημαντικά και αξιοπρόσεκτα είδη θεωρούνται λόγω της σπανιότητάς τους ο λευκοτσικνιάς, το όρνιο,ο χρυσαετός και ο πετρίτης. Τα ασπόνδυλα του εδάφους εμφανίζονται με μεγάλη ποικιλία στην περιοχή με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες των αρθροπόδων - κολεοπτέρων. Από τα σπονδυλωτά το ενδιαφέρoν εστιάζεται στα θηλαστικά και κυρίως στα σαρκοφάγα, με χαρακτηριστικούς εκπροσώπους την αλεπού, το λύκο και την αρκούδα.

Ο δήμος σχεδιάζει να αποδώσει μερικά ακόμα ιστορικά μονοπάτια, όπως στον Καρβασαρά για το «σπήλαιο Καϊμακιά», από όπου πηγάζει ο ποταμός «Καριτσιώτης», το άλλο είναι στη «σπηλιά του Γάκη», όπου ο λήσταρχος έκρυψε τη θρυλική Βασιλαρχόντω του Μετσόβου. Άλλο ένα νέο μονοπάτι είναι αυτό που οδηγεί από την Πεζούλα στον μεσαιωνικό οικισμό «Μπελάγια», χωριό που χάθηκε περί τον 18ο αιώνα και σήμερα σώζονται σωροί ερειπίων.

«Στόχος μας είναι μέσα από δεκάδες μονοπάτια να ανανεώσουμε το τουριστικό προϊόν της Λίμνης Πλαστήρα, η οποία εκτός από πανέμορφο τοπίο μπορεί να εξελιχθεί σε εκπαιδευτική διαδικασία των αισθήσεων, ένα μοναδικό ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο, αληθινή εμπειρία για όλους», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ