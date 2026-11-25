Από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου προτείνεται να ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026 για τα εμπορικά καταστήματα, με βάση την εισήγηση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως την αγορά της Αθήνας και προβλέπει διευρυμένες ώρες λειτουργίας μέσα στον Δεκέμβριο, μαζί με άνοιγμα καταστημάτων σε τρεις Κυριακές πριν από το τέλος του έτους. Το μέτρο είναι προαιρετικό και η εφαρμογή του εξαρτάται από τον κάθε εργοδότη.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα περισσότερα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν τις καθημερινές από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. Μοναδική διαφοροποίηση υπάρχει για τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, ημέρα για την οποία προτείνεται ωράριο από τις 9:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026: Ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές του Δεκεμβρίου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εισηγείται επίσης τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου.

Για την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από τις 11:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα

Για την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα

Για την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα

Για τις ημέρες με αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον, όπως η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η πρόταση προβλέπει λειτουργία από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Αντίθετα, κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, αλλά και στις 2 Ιανουαρίου, που προτείνεται επίσης να μην υπάρξει λειτουργία.

Στο ίδιο πλαίσιο υπάρχει ακόμη πρόταση για άνοιγμα των καταστημάτων και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 11:00-20:00, λόγω της Black Friday. Η τελική εικόνα στην αγορά αναμένεται να εξαρτηθεί και από τις οικονομικές συνθήκες, αλλά και από το αν θα έχουν καταβληθεί εγκαίρως τα δώρα των εορτών, καθώς αυτά επηρεάζουν άμεσα την καταναλωτική κίνηση.

