Με αφορμή ένα φαινόμενο που φαίνεται να έχει παρατηρήσει στις ανθρώπινες σχέσεις, η Μαρία Ηλιάκη θέλησε να εκφράσει δημόσια τον προβληματισμό της μέσα από τα social media.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους και τους έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με εκείνους που συνηθίζουν να κρίνουν τις επιλογές και τη ζωή των άλλων, έχοντας πάντα μια συμβουλή ή μια υπόδειξη να κάνουν.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που σχολιάζουν τον χαρακτήρα, τον γάμο και τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους οι γύρω τους, χωρίς, όπως παρατήρησε, να έχουν απαραίτητα τακτοποιήσει τα δικά τους ζητήματα.

«Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Κάνω ένα μικρό γκάλοπ. Έχετε παρατηρήσει ότι αυτοί που κάνουν τους έξυπνους, τους ξερόλες κτλ. και κάνουν συνεχώς υποδείξεις σε όλους για τη ζωή τους, για τον χαρακτήρα τους, τον γάμο τους, για τα παιδιά τους… Είναι αυτοί που στη ζωή τους τα έχουν κάνει… μαντάρα, για να το πω έτσι κομψά; Οπότε αυτό γιατί το κάνεις; Θες να πιστέψεις ότι όλα τα κάνεις καλά; Δίνεις συμβουλές στους άλλους; Με αυτό το ύφος αποκλείεται. Γενικά το έχετε παρατηρήσει και εσείς αυτό ή είμαι μόνη μου;», ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.