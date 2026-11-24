Όταν νομίζεις ότι οι αποχωρήσεις είναι οριστικές, το GNTM 7 έρχεται να σου αποδείξει το αντίθετο. Εκεί που τα μοντέλα περίμεναν ίσως μια οικογενειακή συνάντηση ή έναν κλασικό αποχαιρετισμό, οι φωτογράφοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους κι έφεραν πίσω στο παιχνίδι δύο παίκτες που δίχασαν το σπίτι αλλά κέρδισαν τη δεύτερη ευκαιρία: τον Jean και τον Χρύσανθο.

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Η είσοδός τους δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Jean εμφανίστηκε με το γνωστό του αέρα -σαν να μην έλειψε ποτέ-, ενώ ο Χρύσανθος, με το χαρακτηριστικό «ναυτικό» του ύφος, έφερε αμέσως το δικό του concept στο πλατό.

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Κάποιοι χάρηκαν με την καρδιά τους (ακόμα και κρεβάτια είχαν προλάβει να στρωθούν!), ενώ άλλοι έμειναν άφωνοι, με αντιδράσεις από ενθουσιασμό μέχρι… «εγώ αποχωρώ» κι απορίες για το πώς και το γιατί. Το σίγουρο είναι πως η ισορροπία στο σπίτι μόλις ταρακουνήθηκε συθέμελα.

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Γιατί τους ψήφισαν οι φωτογράφοι;

Η επιστροφή τους δεν ήταν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα της ψήφου των φωτογράφων που συνεργάστηκαν μαζί τους μέχρι τώρα στον διαγωνισμό. Ο Jean θεωρήθηκε από πολλούς ένα «ξεκάθαρο μοντέλο» με δυναμική, που στάθηκε άτυχος σε ένα μικρό λάθος πριν την αποχώρησή του και άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία για να δείξει όσα μπορεί. Από την άλλη, ο Χρύσανθος ξεχώρισε για το ιδιαίτερο editorial look του, το μεράκι και τη θέλησή του, με φωτογράφους να τον βλέπουν ως κλασικό μοντέλο με δυνατότητες σε διαφορετικά concepts.

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Πίσω από τις κάμερες, όμως, το κλίμα δεν είναι μόνο γιορτινό. Τα ντεζαβαντάζ, τα υπονοούμενα, οι αλλαγές συμμαχιών και οι εντάσεις ανάμεσα στα παιδιά δείχνουν πως τίποτα δεν έχει μείνει ίδιο από την ημέρα που έφυγαν.

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Τόσο ο Jean όσο και ο Χρύσανθος δηλώνουν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, με το βλέμμα στραμμένο στην εξέλιξη, στις κινηματογραφικές λήψεις και φυσικά στον τελικό. Το ερώτημα πλέον είναι ένα: θα καταφέρουν να δικαιώσουν την επιστροφή τους ή η πίεση θα αποδειχθεί μεγαλύτερη;

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