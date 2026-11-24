Λίγες ημέρες πριν από αυτήν τη συνέντευξη, την απόλαυσα στη σκηνή του θεάτρου Ψυρρή, σε έναν απόλυτα κωμικό ρόλο. Χωρίς να έχω καμία αμφιβολία για το ταλέντο της, η «Αλίσια» της στην παράσταση Ο Πίνακας, είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό από αυτό που -ίσως- την έχουμε συνηθίσει. Άλλωστε, αυτό δεν είναι και το ζητούμενο τον περισσότερων ηθοποιών; Να κάνουν διαφορετικά πράγματα...

Δε γίνεται να μην εκφράσω το πόσο καλή ήταν, αν και σίγουρα δεν είναι από εκείνες τις ηθοποιούς που κολακεύονται με τέτοια σχόλια. Παρότι τη γνωρίσαμε τηλεοπτικά το 2001 με τη σειρά Φεύγα της Μιρέλλας Παπαοικονόμου, η Ιωάννα Παππά έχει την ομορφιά, την ευγένεια, μα πάνω από όλα την ενέργεια που ταιριάζει σε... κοριτσάκι!

Όταν η κουβέντα γυρίζει στην τηλεοπτική της παρουσία, μου ξεκαθαρίζει πως η αποχή της στο παρελθόν δεν είχε καμία σχέση με τη δημιουργία οικογένειας ή την επιθυμία να αποτραβηχτεί: απλώς εκείνη την περίοδο δεν την ενδιέφερε η τηλεόραση. Τώρα όμως το τοπίο αλλάζει. Χωρίς να γίνεται συγκεκριμένη -καθώς δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα- αποκαλύπτει ότι σύντομα θα τη δούμε σε τηλεοπτική σειρά που ήδη βρίσκεται στον «αέρα», σε βασικό ρόλο με διάρκεια αρκετών επεισοδίων.

Η Ιωάννα Παππά υποδύθηκε την «Κατρίν» στη σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας

Η μητρότητα και το «λιοντάρι» του σπιτιού

Ρωτώντας τη για τη μητρότητα, απαντάει ότι της έφερε τεράστια χαρά μαζί με τις αναπόφευκτες δυσκολίες κι αγωνίες, αλλά και την αίσθηση ότι μπορεί να ισορροπήσει τους ρόλους της. Ο γιος της, που σε λίγο κλείνει τα οκτώ, τη βλέπει πλέον στο θέατρο κι ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό, κάνοντας τις δικές του παρατηρήσεις.

Ανήκοντας στο ζώδιο Λέοντα, διαθέτει έντονη εκφραστικότητα, υπερκινητικότητα αλλά και ταλέντο στη ζωγραφική, η Ιωάννα τον έχει ήδη εντάξει στο θεατρικό του σχολείου. Όχι απαραίτητα για να γίνει ηθοποιός, αλλά γιατί το θέατρο κάνει καλό σε κάθε παιδί. Όσο για το μέλλον του; Με τόση ενέργεια και φώτα γύρω του, ένα είναι σίγουρο: θα βρει τον δικό του τρόπο να τα συνδυάσει!

Εκτός από φίλες είναι πλέον και... συγγενείς η Λένα Παπαληγούρα με την Ιωάννα Παππά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Φιλίες με διαδρομή

Τη ρωτάω με χιούμορ για τη σχέση με τη συννυφάδα της, τη γνωστή ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα. «Με τη Λένα γνωριστήκαμε το '12 σε παράσταση του Θέμη του Μουμουλίδη, κάναμε περιοδεία, γίναμε φίλες, κι έκτοτε ήμασταν ξανά σε δουλειές μαζί, άλλες δύο φορές. Κι όταν παίζαμε στις Τρεις Αδερφές, εγώ ήμουν ήδη σε σχέση με τον άντρα μου, γνωρίστηκαν τα παιδιά, και προέκυψε...», αποκάλυψε.

«Δεν μπορεί να πάει καμία σε καμία. Όταν είχαμε εμείς πρεμιέρα η Λένα είχε πρόβες, όταν ανεβαίνει εκείνη, εγώ δεν μπορώ να πάω να τη δω. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τα δούμε όλα, όσα κάνει η μία και η άλλη. Όπου... προλάβουμε», πρόσθεσε γελώντας.

Τέχνη, αισθητική και σάτιρα στον Πίνακα

Στον «Πίνακα» του Ερνέστο Καμπαγιέρο, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη, υποδύεται την «Αλίσια», τη διευθύντρια του Πράδο που έρχεται μετά από μια βαριά οικονομική κρίση, φέρνοντας μαζί της ένα σουρεαλιστικό όσο και καυστικό σενάριο: την πώληση ενός εμβληματικού πίνακα για να σωθεί η χώρα και να καλυφθούν τόκοι χρέους.

Η Ιωάννα Παππά με τη Γιούλη Τσαγκαράκη στην παράσταση Ο Πίνακας

Με τη Γιούλη Τσακαράκη δεν είχαν ξανασυνεργαστεί, όμως η σύνδεση υπήρξε άμεση από την πρώτη πρόβα - τόσο στο χιούμορ όσο και στον τρόπο που προσεγγίζουν τη δουλειά. Ο Άγγελος Ανδριόπουλος λειτουργεί περισσότερο ως καθρέφτης της εσωτερικής, καλλιτεχνικής συνομιλίας της ηρωίδας της Γιούλης· επί σκηνής η «Αλίσια»δεν τον «βλέπει», όμως πίσω από τα φώτα το πείραγμα και η παρέα πάνε σύννεφο.

Η Ιωάννα Παππά με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μιχάλη Πανάδη /Φωτογραφία Instagram

Η αγάπη της Ιωάννας για το σχέδιο, τη ζωγραφική, τη μόδα και τη διακόσμηση βρίσκει εδώ φυσικό έδαφος. Το προσεγμένο σκηνικό και το ενδυματολογικό κομμάτι που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Μιχάλης Πανάδης, έχουν ήδη κερδίσει τα σχόλια των θεατών, ιδιαίτερα των γυναικών.

Τέλος, για το μέλλον, αποκάλυψε ότι εκτός από τον Πίνακα ετοιμάζει έναν μονόλογο κοντά στο Πάσχα, ενώ έχει ήδη κλείσει τις θεατρικές της συνεργασίες για την επόμενη σεζόν.

Η Ιωάννα Παππά με τη Γιούλη Τσαγκαράκη και τον Άγγελο Ανδριόπουλο στον Πίνακα του Ernesto Caballero

Η Ιωάννα Παππά πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση Ο Πίνακας του Ernesto Caballero, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη, στο θέατρο Ψυρρή.

Πρόκειται για μια κωμωδία-πολιτική σάτιρα που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θέτοντας ερωτήματα γύρω από την τέχνη, την εξουσία, την εικόνα και την κουλτούρα της προβολής και των social media.

Θέατρο Ψυρρή

Σαχτούρη 4, Αθήνα

Τηλ. 211-1000365

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Δραματουργική επεξεργασία: Παύλος Παυλίδης - Καλλιόπη Παναγιωτίδου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Πανάδης

Σκηνικά - φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Μουσική επιμέλεια: Μιχάλης Πανάδης

Παίζουν (αλφαβητικά): Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 20:00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος 18€, Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο) 16€ στη Β΄Ζώνη

Εισιτήρια:

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-pinakas/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Κάμερα - Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου