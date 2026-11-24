Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, με τους πρώτους συνταξιούχους να αναμένεται να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, το απόγευμα. Οι επίσημες πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ ξεκινούν αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, ανάλογα με το Ταμείο προέλευσης και την κατηγορία της σύνταξης.
Ποιοι πληρώνονται πρώτοι
Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών και συγκεκριμένα:
ΟΑΕΕ
ΟΓΑ
ΕΤΑΑ
Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, με βάση τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.
Επίσης, την Τετάρτη θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
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