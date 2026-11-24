Αξιοποιήστε το φως του ήλιου, βγείτε από το σπίτι και μην αδρανείτε

Ο Νοέμβριος φέρνει πιο μικρές μέρες, λιγότερο ηλιακό φως και την αίσθηση ότι ο χειμώνας πλησιάζει για τα καλά. Πολλοί νιώθουν τότε κόπωση, υπνηλία ή μια ανεξήγητη κακοδιαθεσία. Παρότι η «μελαγχολία του Νοεμβρίου» δεν είναι επίσημος κλινικός όρος, οι ειδικοί επιβεβαιώνουν ότι το φαινόμενο είναι υπαρκτό.

Σύμφωνα με ψυχολόγους και ψυχιάτρους, η λιγότερη έκθεση στο φυσικό φως επηρεάζει το βιολογικό ρολόι, τη σεροτονίνη και τη μελατονίνη. Όταν σκοτεινιάζει νωρίς, ο οργανισμός δυσκολεύεται να προσαρμοστεί, γεγονός που μπορεί να ρίξει τη διάθεση και την ενέργεια.

Παράλληλα, ο Νοέμβριος λειτουργεί συχνά ως μεταβατικός μήνας: οι υποχρεώσεις τρέχουν, ο καιρός κλείνει περισσότερο τους ανθρώπους στο σπίτι και η ψυχολογία επηρεάζεται από όσα δεν έγιναν μέσα στη χρονιά ή από το άγχος της συνέχειας.

Οι ειδικοί ξεχωρίζουν την ήπια, παροδική εποχική μελαγχολία από την Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή (SAD). Στην πρώτη περίπτωση, η διάθεση πέφτει ελαφρά και βελτιώνεται με μικρές αλλαγές. Στη δεύτερη, τα συμπτώματα ξεκινούν συχνά το φθινόπωρο ή τον Νοέμβριο, διαρκούν μήνες και επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα, την όρεξη, τον ύπνο και τη λειτουργικότητα.

Τι προτείνουν οι ειδικοί για να περάσει πιο ομαλά ο μήνας; Να αξιοποιούμε το φως της ημέρας με μια βόλτα έξω, να κρατάμε σταθερό ωράριο ύπνου, να κινούμαστε τακτικά και να μην απομονωνόμαστε. Αν η θλίψη και η εξάντληση επιμένουν για εβδομάδες, η συζήτηση με επαγγελματία ψυχικής υγείας είναι το πιο ασφαλές βήμα.