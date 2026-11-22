Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου έρχεται να ταράξει για τα καλά τα νερά στα ερωτικά μας. Πόσο ελεύθεροι αισθανόμαστε μέσα στις σχέσεις μας; Πόσα απ’ όσα σκεφτόμαστε τολμάμε πραγματικά να εκφράσουμε; Και τι συμβαίνει όταν οι ανάγκες μας δεν συμβαδίζουν πλέον με εκείνες του συντρόφου μας;

Στις 23/11/2026, το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Βόρειο Δεσμό ευνοεί καρμικές γνωριμίες και συναντήσεις που μπορεί να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία στην πορεία.

Στις 24/11/2026, το τρίγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα ενισχύει τον ρομαντισμό και την ανάγκη για συναισθηματική σύνδεση. Ωστόσο, την ίδια ημέρα, η εκρηκτική Πανσέληνος στον άξονα Διδύμων-Τοξότη ενεργοποιεί σημαντικές πλανητικές όψεις και φέρνει στο προσκήνιο την επικοινωνία, την αλήθεια, τις διαφορετικές πεποιθήσεις και τα μελλοντικά μας σχέδια. Η έντονη συμμετοχή του Ουρανού προσθέτει το στοιχείο του απρόβλεπτου, με ξαφνικές αποκαλύψεις, ανατρεπτικές γνωριμίες και αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Μια συζήτηση μπορεί να αναδείξει αγεφύρωτες διαφορές ή να μας βοηθήσει να δούμε μια σχέση από εντελώς διαφορετική οπτική. Κάποιες σχέσεις ίσως φτάσουν σε κρίσιμο σημείο, ενώ άλλες μπορούν να ανανεωθούν μέσα από αλλαγές που μέχρι πρότινος φάνταζαν αδύνατες.

Στις 25/11/2026, το εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα μας βοηθά να κοιτάξουμε βαθύτερα, να κατανοήσουμε τα πραγματικά κίνητρα πίσω από τις συμπεριφορές μας και να αγγίξουμε ζητήματα που αποφεύγαμε να συζητήσουμε. Η ηρεμία, ωστόσο, δεν κρατά απαραίτητα πολύ, καθώς στις 26/11/2026 η αντίθεση Ήλιου-Ουρανού ενισχύει την ανάγκη για ανεξαρτησία και μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες αντιδράσεις ή αποφάσεις της στιγμής. Την ίδια ημέρα, ο Άρης περνά στην Παρθένο και η προσοχή στρέφεται στις πρακτικές πλευρές των σχέσεων. Η κατανομή των ευθυνών, η έλλειψη χρόνου και οι μικρές καθημερινές συνήθειες που μας ενοχλούν αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Όσα μας προβληματίσουν τώρα αξίζουν προσοχή, καθώς ο Άρης θα γυρίσει ανάδρομος στην Παρθένο στις αρχές Ιανουαρίου, επαναφέροντας ζητήματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ξανά.

Στις 28/11/2026, το θετικό εξάγωνο της ορθόδρομης πλέον Αφροδίτης με τον Δία έρχεται να αλλάξει την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ευκαιρίες για φλερτ, συμφιλιώσεις και ευχάριστες ερωτικές εξελίξεις. Καθώς η όψη είχε σχηματιστεί και κατά την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης, μια γνωριμία που δεν προχώρησε, μια επανασύνδεση ή μια σχέση που είχε μείνει μετέωρη μπορεί τώρα να αποκτήσει νέα προοπτική.

Στις 29/11/2026, η αντίθεση Αφροδίτης-Χείρωνα αγγίζει παλιές συναισθηματικές πληγές και ανασφάλειες, υπενθυμίζοντας μας πόσο εύκολα ο φόβος της απόρριψης επηρεάζει τις επιλογές μας. Παράλληλα, το τρίγωνο Ουρανού-Πλούτωνα, με μακροπρόθεσμη επιρροή που εκτείνεται και μέσα στο 2027, υπογραμμίζει τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στον τρόπο που αγαπάμε, δεσμευόμαστε και διεκδικούμε την προσωπική μας ελευθερία. Ποιες σχέσεις μπορούν να εξελιχθούν μαζί μας και ποιες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους;

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