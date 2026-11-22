Μία 17χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Κύπρο. Η ανήλικη βρέθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου και, παρά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι κυπριακές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες της υπόθεσης και τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η διοίκηση του ξενοδοχείου ειδοποίησε την αστυνομία της Κύπρου για το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου, με τα μέλη του να επιχειρούν να επαναφέρουν τη 17χρονη, χωρίς αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι η μαθήτρια είχε καταλήξει.

Η 17χρονη συμμετείχε σε σχολική εκδρομή που πραγματοποιούνταν το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κακοπετριά Λεμεσού είχαν μεταβεί μαθητές από περίπου πέντε με έξι σχολεία της επαρχίας Λεμεσού.

Από την πρώτη ώρα μετά τον εντοπισμό της ανήλικης, μαθητές και εργαζόμενοι του ξενοδοχείου κλήθηκαν να καταθέσουν στις Αρχές. Την έρευνα χειρίζονται οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρείται η νεκροτομή επί της σορού της 17χρονης, η οποία αναμένεται να διενεργηθεί τη Δευτέρα. Από τη διαδικασία αυτή αναμένεται να προκύψουν τα στοιχεία που θα δείξουν τι οδήγησε στον θάνατο της ανήλικης.



