Το πολιτικό δίλημμα των εθνικών εκλογών του 2027 θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, με αφορμή την κατάθεση του νέου κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι, παρά τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά προόδου και συνδέει τη συνέχιση αυτής της πορείας με την επιλογή που θα κληθούν να κάνουν οι πολίτες στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Το 2027, χρονιά εθνικών εκλογών, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ευθύνη όλων μας να μη χαθεί ό,τι πετύχαμε με τόσο κόπο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr