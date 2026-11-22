Μια νέα σελίδα στην προσωπική τους ζωή άνοιξαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο, οι οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια κλειστή, παραμυθένια τελετή στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια.

H Μάιλι Σάιρους με τον αγαπημένο της, Μαξ Μοράντο / AP Images Jordan Strauss

Η 33χρονη σταρ και ο 28χρονος ντράμερ των Liily είπαν το μεγάλο «ναι» περιτριγυρισμένοι από αγαπημένα τους πρόσωπα. Την είδηση έκανε γνωστή το «Entertainment Tonight», αποκαλύπτοντας πως το «παρών» έδωσε σχεδόν σύσσωμη η οικογένεια της τραγουδίστριας, ανάμεσά τους η μητέρα της Τις και η αδελφή της Νόα. Το στοιχείο όμως που τράβηξε ιδιαίτερα τα βλέμματα ήταν η παρουσία του πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, καθώς οι δυο τους είχαν μείνει για καιρό μακριά λόγω της έντονης αποξένωσης που είχε προηγηθεί.

Όπως μαρτυρούν τα στιγμιότυπα και τα βίντεο που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, το σκηνικό θύμιζε ρομαντική ταινία: δίπλα στην πισίνα, κάτω από μια επιβλητική αψίδα γεμάτη λευκά άνθη, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης.

Για τη μεγάλη της μέρα, η Μάιλι Σάιρους κινήθηκε σε κομψές και διαχρονικές γραμμές, επιλέγοντας ένα μίνιμαλ νυφικό με εντυπωσιακή ανοιχτή πλάτη και έναν φίνο ψηλό κότσο, ενώ ο γαμπρός εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός μέσα σε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι.

Η πιο φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή της τελετής ήρθε όταν ο Μαξ Μοράντο πήρε τον λόγο για να διαβάσει τους όρκους του. Η τραγουδίστρια λύγισε από συγκίνηση, με τα πλάνα να τη δείχνουν να σκουπίζει τα δάκρυά της ακούγοντας τα τρυφερά λόγια του συντρόφου της.