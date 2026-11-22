Αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από το βράδυ της Κυριακής 22/11, με τις πρώτες βροχές να ξεκινούν από τα βορειοδυτικά και το κύμα κακοκαιρίας να επεκτείνεται τη Δευτέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η μεταβολή θα συνοδευτεί από καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Η επιδείνωση συνδέεται με σύστημα κακοκαιρίας που κατεβαίνει από τα βόρεια Βαλκάνια και κινείται γρήγορα προς την Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει καιρικό μοτίβο τύπου «Π», με βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρά φαινόμενα. Από το απόγευμα της Κυριακής θα αυξηθούν οι νεφώσεις, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τη νύχτα προς τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένονται και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά.

Οι άνεμοι αλλάζουν επίσης χαρακτηριστικά. Σε Ιόνιο και Αιγαίο θα στραφούν σε νότιους και νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω άνοδο της έντασής τους όσο θα προχωρά η κακοκαιρία.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Πού θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

Τη Δευτέρα το σύστημα θα διασχίσει τη χώρα και θα δώσει πιο έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και σε βόρεια, ανατολικά και νότια τμήματα. Η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η ανατολική Πελοπόννησος αναμένεται να επηρεαστούν λιγότερο σε σχέση με άλλες περιοχές.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο τουλάχιστον τα 7 μποφόρ. Καθώς το σύστημα θα απομακρύνεται, οι άνεμοι θα γυρίσουν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, ενώ μετά την Τρίτη θα επικρατήσουν βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Για την Κυριακή, η ορατότητα τις νυχτερινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με ανέμους αρχικά βορειοδυτικούς έως 3-4 μποφόρ και αργότερα νοτιοδυτικούς με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το βράδυ, ανέμους έως 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 17-18 βαθμούς.

Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας από την Τρίτη σε όλη τη χώρα

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, όμως η θερμοκρασία θα υποχωρήσει από βορρά προς νότο από την Τρίτη. Την Τετάρτη οι τιμές θα επιστρέψουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες να πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 12 με 13 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές δεν αποκλείεται να πέσει κάτω από τους 10 βαθμούς.

Για σήμερα Κυριακή, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 14-15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 17 βαθμούς, στην Ήπειρο από 4 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 19-20 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 20-21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 18 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 17-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Tο φθινοπωρινό σκηνικό επιστρέφει άμεσα, πρώτα στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

