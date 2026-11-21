Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Περιφερειακή Υμηττού, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα διαχωριστικά διαζώματα των διοδίων της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο.

Τραγωδία στην Περιφερειακή Υμηττού όταν ΙΧ έπεσε στα διόδια της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο

Το όχημα του 70χρονου οδηγού προσέκρουσε με σφοδρότητα στα διαχωριστικά διαζώματα των διοδίων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:45.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 70χρονο οδηγό, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία ερευνώνται.