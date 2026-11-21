Η BYD παρουσίασε στην έρημο του Αμπού Ντάμπι το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα στον κόσμο που συνδυάζει ηλιακή ενέργεια, αποθήκευση ενέργειας, FLASH Charging και ρομποτική φόρτιση. Η νέα εγκατάσταση συνδυάζει την τεχνολογία FLASH Charging με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις έξυπνες τεχνολογίες αυτοματισμού, προσφέροντας μια νέα, ολοκληρωμένη εμπειρία φόρτισης.Η τεχνολογία FLASH Charging της BYD μειώνει τον χρόνο φόρτισης σε επίπεδα που πλησιάζουν εκείνα του συμβατικού ανεφοδιασμού με καύσιμο. Συγκεκριμένα, ένα όχημα μπορεί να φορτιστεί από το 10% στο 70% σε μόλις πέντε λεπτά και από το 10% στο 97% σε εννέα λεπτά.



Η εγκατάσταση βασίζεται στο σύστημα Solar-Storage-Charging (SSC) της BYD, το οποίο συνδυάζει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, την αποθήκευσή της σε μπαταρίες και το FLASH Charging. Με τον συνδυασμό αυτών των τεχνολογιών, η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αξιοποιείται για τη φόρτιση οχημάτων, καθώς παράγεται και αποθηκεύεται ώστε να είναι διαθέσιμη όποτε χρειάζεται.Με περισσότερα από 16 χρόνια παρουσίας στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, η BYD Solar εξυπηρετεί ήδη πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει ηλιακές κυψέλες, φωτοβολταϊκά πάνελ και ολοκληρωμένα συστήματα. Με ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης που αριθμεί περισσότερους από 300 ειδικούς και περισσότερα από 200 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η BYD Solar αξιοποιεί την τεχνογνωσία της και στο σκέλος παραγωγής ηλιακής ενέργειας της εγκατάστασης στο Αμπού Ντάμπι.



Χάρη στον συνδυασμό παραγωγής ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσής της σε μπαταρίες, το σύστημα SSC μπορεί να λειτουργεί και ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Έτσι, περιορίζεται η εξάρτηση από τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την εγκατάστασή του, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στο δίκτυο.Η νέα εγκατάσταση στην έρημο του Αμπού Ντάμπι αναδεικνύει επίσης τις δυνατότητες εφαρμογής του συστήματος σε ένα περιβάλλον με έντονη ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες και ελάχιστες βροχοπτώσεις.

