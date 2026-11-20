Η Ford, μια εταιρεία που έχει αγκαλιάσει την ηλεκτροκίνηση με προηγμένα και καινοτόμα EV, έρχεται να δώσει πειστικές απαντήσεις στους προβληματισμούς των πελατών αναφορικά με την μακροζωία και αντοχή των μπαταριών, παρουσιάζοντας πραγματικά δεδομένα από τη χρήση των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της Mustang Mach-E, η Ford ανέλυσε την κατάσταση υγείας των μπαταριών σε περισσότερα από 36.000 οχήματα που κατασκευάστηκαν το 2021, όταν και ξεκίνησε η παραγωγή του ηλεκτρικού pony, τα οποία έχουν διανύσει συνολικά μέχρι και σήμερα περίπου 3,2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα σε ΗΠΑ και Καναδά.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων της Ford είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αναφορικά με την υγεία των μπαταριών των συγκεκριμένων οχημάτων, οι οποίες, έπειτα από περίπου 5 χρόνια χρήσης, διατηρούν το 92% της αρχικής αξιοποιήσιμης χωρητικότητάς τους. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κατάσταση υγείας της μπαταρίας στο 95% των αυτοκινήτων της συγκεκριμένης ομάδας βρίσκεται μεταξύ 87% και 97%, στοιχείο που αποτυπώνει την προηγμένη τεχνολογία που αξιοποιεί η Ford στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ανάλυση της Ford περιλαμβάνει επίσης περιπτώσεις ιδιοκτητών με εξαιρετικά υψηλή χρήση των οχημάτων τους. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερες από 2.000 Mustang Mach-E έχουν ήδη διανύσει πάνω από 160.000 km με την αρχική τους μπαταρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατάσταση υγείας των μπαταριών κυμαίνεται κατά μέσο όρο πάνω από 91%. Παράλληλα με τις περιπτώσεις αυτές, πάνω από 30 οδηγοί της Mustang Mach-E έχουν υπερβεί τα 320.000 km, με τις μπαταρίες των αυτοκινήτων τους να διατηρούν κατά μέσο όρο το 88% της αρχικής τους χωρητικότητας.

Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ξεχωρίζει και μια Mustang Mach-E του 2022 που έχει διανύσει πάνω από 640.000 km με την εργοστασιακή μπαταρία, διατηρώντας τα επίπεδα υγείας της σε πολύ καλά επίπεδα.

Μακροζωία και αντοχή που δεν προέκυψαν τυχαία

Τα συστήματα μπαταριών που εξοπλίζουν τα ηλεκτρικά μοντέλα της Ford έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με ορίζοντα η λειτουργική τους ζωή να υπερβαίνει τα 10 έτη. Για τον λόγο αυτό, πριν ακόμη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο φτάσει στα χέρια του πελάτη, η Ford πραγματοποιεί εκτεταμένες δοκιμές εξέλιξης και αντοχής, εξετάζοντας τη συμπεριφορά των μπαταριών υψηλής τάσης σε διαφορετικές θερμοκρασίες, κλιματικές συνθήκες και προφίλ φόρτισης. Στη συνέχεια, τα δεδομένα από την πραγματική χρήση των αυτοκινήτων αξιοποιούνται για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και της θερμικής προστασίας στα επόμενα ηλεκτρικά της μοντέλα.

Η σωστή φόρτιση συμβάλλει στη μακροζωία

Εκτός από την προηγμένη τεχνολογία και την ποιότητα των μπαταριών της Ford, σημαντικό ρόλο στη μακροζωία τους διαδραματίζουν τόσο η χρήση όσο και η φόρτισή τους. Μερικές απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της απόδοσης των μπαταριών σε βάθος χρόνου.

Ειδικότερα, η Ford προτείνει:

1. Προτιμήστε τη φόρτιση στο σπίτι: Για την καθημερινή χρήση ενός EV, η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) μέσω οικιακού φορτιστή αποτελεί την πιο κατάλληλη και προτεινόμενη επιλογή. Η ταχεία φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC) είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, όπως σε μεγάλα ταξίδια.

2. Προετοιμάστε την μπαταρία σας και προστατέψτε την από ακραίες θερμοκρασίες: Όταν υπάρχει δυνατότητα, προτιμήστε τη στάθμευση του οχήματος σε σκιερό μέρος, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Επίσης, η προετοιμασία της μπαταρίας (pre-conditioning) πριν από την αναχώρηση και όσο το αυτοκίνητο παραμένει συνδεδεμένο στον φορτιστή, βοηθά στη διαχείριση της θερμοκρασίας της.

3. Ακολουθήστε τις συστάσεις της Ford για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας: Η εφαρμογή Ford App παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις για το κατάλληλο επίπεδο φόρτισης, ανάλογα με το μοντέλο και τον τύπο της μπαταρίας.

Αντοχή και μακροζωία που επιβεβαιώνονται καθημερινά

Τα παραπάνω ευρήματα αποτελούν μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην προηγμένη τεχνολογία μπαταριών της Ford, καθώς αποδεικνύουν ότι η μεγάλη χιλιομετρική κάλυψη έπειτα από πολλά χρόνια χρήσης δεν συνεπάγεται σημαντική μείωση της αρχικής αξιοποιήσιμης χωρητικότητάς τους. Με την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει μετά από εκτεταμένες δοκιμές εξέλιξης και τα προηγμένα συστήματα διαχείρισης και θερμικής προστασίας που έχει εξελίξει, η Ford προσφέρει στους ιδιοκτήτες τους έναν ακόμα σημαντικό λόγο να εμπιστευτούν τα EV της, αλλά και να αισθάνονται ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση για την επιλογή τους, όχι μόνο σήμερα αλλά και σε βάθος χρόνου.