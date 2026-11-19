Για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Δώρα Ντάνου, και τον τρόπο με τον οποίο διατηρούν την ισορροπία στην κοινή τους ζωή μίλησε ο Ηλίας Βαλάσης, το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε ανοιχτά στη σημασία που έχει η πίστη στη σχέση τους, εξηγώντας πως εκείνη αποτελεί το βασικό στήριγμα απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας και τους εγωισμούς που συχνά εμφανίζονται μετά τον γάμο.

«Το μυστικό στον γάμο με τη γυναίκα μου είναι ο Θεός. Ο Θεός μόνο, τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι, τα ζευγάρια, έχουν απόλυτο εγωισμό και εγωκεντρισμό και αντιμετωπίζουν τα πράγματα σύμφωνα με αυτό που εκείνοι σκέφτονται. Όταν είναι ερωτευμένοι τα κρατάμε αυτά πίσω, όταν έρθει ο γάμος αυτά τα θέματα βγαίνουν μπροστά... Με τη γυναίκα μου έχουμε έναν κοινό πνευματικό. Πηγαίνουμε εκεί, λέμε τα προβλήματά μας κι αυτός μας δίνει τη λύση. Κι όποια λύση κι αν μας δώσει, ακόμα κι αν αυτή δεν μας συμφέρει, λέμε "ναι, να είναι ευλογημένο", αφήνουμε τα προβλήματά μας επάνω στον Κύριο και προχωράμε», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Happy Day.

Η οικογένεια και τα επαγγελματικά του βήματα

Ηλίας Βαλάσης με τη σύζυγό του, Δώρα στην επίσημη πρεμιέρα "Αξύριστα Πηγούνια", τον Ιανουάριο του 2020/ NDP

Ο Ηλίας Βαλάσης και η Δώρα Ντάνου έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια και έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, ηλικίας 10, 8 και 2,5 ετών. Παράλληλα, η φετινή σεζόν βρίσκει τον ηθοποιό ιδιαίτερα ενεργό επαγγελματικά, καθώς πρωταγωνιστεί τόσο στην τηλεοπτική σειρά «Μια γυναίκα» όσο και στη θεατρική παράσταση «Άγριος Σπόρος».