Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κερατέα, το απόγευμα της Πέμπτης 19/11 και είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πλγροφορίες, η μηχανή προσέκρουσε σε δέντρο με συνέπεια οι δύο επιβαίνοντες της να τραυματιστούν θανάσιμα. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη.

Τα θύματα ήταν ηλικίας περίπου 60 ετών.

Παραμένει αδιευκρίνιστο αν στο συμβάν ενεπλάκη κάποιο άλλο όχημα.