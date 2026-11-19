Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κερατέα, το απόγευμα της Πέμπτης 19/11 και είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
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Σύμφωνα με τις πρώτες πλγροφορίες, η μηχανή προσέκρουσε σε δέντρο με συνέπεια οι δύο επιβαίνοντες της να τραυματιστούν θανάσιμα. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη.
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Τα θύματα ήταν ηλικίας περίπου 60 ετών.
Παραμένει αδιευκρίνιστο αν στο συμβάν ενεπλάκη κάποιο άλλο όχημα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.