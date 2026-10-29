Τραγωδία στο Κερατσίνι: Νεκρός σε τροχαίο 30χρονος οδηγός μηχανής

«Καρφώθηκε» σε σταθμευμένα οχήματα

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Κερατσίνι: Σοβαρό τροχαίο με έναν νεκρό δικυκλιστή / OPEN

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Κερατσίνι τα μεσάνυχτα της 28/10.
  • Νεκρός είναι 30χρονος οδηγός μηχανής, καταγωγής Χιλής.
  • Η μηχανή του προσέκρουσε σε προστατευτικά και στη συνέχεια σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
  • Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν.
  • Διεξάγεται προανάκριση από την αρμόδια τροχαία.

Τραγωδία σημειώθηκε στο Κερατσίνι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 28/10, με έναν 30χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα. 

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν η μηχανή του 30χρονου αρχικά προσέκρουσε στα προστατευτικά του δρόμου και στη συνέχεια «καρφώθηκε» σε σταθμευμένα ΙΧ.

Πειραιάς: Ένας λάθος χειρισμός πιθανόν οδήγησε στην τραγωδία

Τραγωδία στο Κερατσίνι: Νεκρός σε τροχαίο 30χρονος οδηγός μηχανής

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο 30χρονος - με καταγωγή από τη Χιλή - μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. 

Προανάκριση για το δυστύχημα διεξάγει το αρμόδιο τμήμα τροχαίας.

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Τραγωδία στο Κερατσίνι: Νεκρός σε τροχαίο 30χρονος οδηγός μηχανής

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