Τραγωδία σημειώθηκε στο Κερατσίνι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 28/10, με έναν 30χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.
Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν η μηχανή του 30χρονου αρχικά προσέκρουσε στα προστατευτικά του δρόμου και στη συνέχεια «καρφώθηκε» σε σταθμευμένα ΙΧ.
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Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο 30χρονος - με καταγωγή από τη Χιλή - μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Προανάκριση για το δυστύχημα διεξάγει το αρμόδιο τμήμα τροχαίας.
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