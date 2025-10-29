Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

29.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Οκτωβρίου
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Αβραμίου, Αγίας Μελιτίνης μάρτυρος και Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.

ο όσιος Αβράμιος, άφησε τη μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε στους φτωχούς και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στη διακονία του Θεού και του πλησίον. Ζούσε σε ερημικό τόπο, όπου προσευχόταν και μελετούσε τα Ιερά γράμματα. Από εκεί πήγαινε σε διάφορες πόλεις, για να κηρύξει το λόγο του Θεού και να διακονήσει τη βασιλεία της αλήθειας και της ειρήνης του Ευαγγελίου.

Η πίστη, η αγάπη και η υπομονή του κατόρθωσαν πολλές φορές να καταπραΰνουν βάρβαρες καρδιές και να ελκύσουν στο σταυρό ψυχές υπερβολικά εξαγριωμένες.

Πάνω από 70 ετών ο Αβράμιος, διατηρούσε όλη τη ζωντάνια της Ιεραποστολικής δράσης του. Πέθανε υπέργηρος, υπηρετώντας πιστά μέχρι τέλους το Θεό.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αβραάμ*
  • Αβραμία *
  • Μελιτίνος *
  • Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα*
  • Μελίνα *
  • Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:47 και θα δύσει στις 18:29. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 42 λεπτά.

Σελήνη 7.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Από το 2006, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εγκεφαλικών Επεισοδίων (World Stroke Organization) έχει καθιερώσει την 29η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικών Επεισοδίων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη «σύγχρονη αυτή πανδημία», η οποία απειλεί, όχι μόνο την επιβίωση, αλλά και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Ως Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) ορίζεται η βλάβη του εγκεφαλικού παρεγχύματος αγγειακής αιτιολογίας, που οφείλεται είτε σε διακοπή της παροχής του αίματος στην πάσχουσα περιοχή (ισχαιμικό ΑΕΕ), είτε από αιμορραγία ως επακόλουθο της ρήξης ενός αγγείου (αιμορραγικό ΑΕΕ).

Κάθε χρόνο συμβαίνουν παγκοσμίως 17.000.000 εγκεφαλικά, 6.000.000 άνθρωποι πεθαίνουν και 5.000.000 άνθρωποι έχουν σοβαρή μόνιμη αναπηρία. «Πίσω από αυτά τα νούμερα υπάρχουν αληθινές ζωές. Οι ζωές όλων μας...», αναφέρει ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών.

Το εγκεφαλικό είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας στους ηλικιωμένους και η δεύτερη αιτία θανάτου σε ολόκληρο τον κόσμο. Επηρεάζει το ίδιο το άτομο, την οικογένειά του, το φιλικό του περιβάλλον, την εργασία του και την κοινότητα όπου ζει.

 

