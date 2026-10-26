Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Τρεις Γέφυρες στον Κηφισό, όταν ένα βαν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα.

Λόγω του τροχαίου έχουν προκληθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με τη βροχή να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κίνηση των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Η κίνηση στον Κηφισό, στο ύψος των Τριών Γεφυρών είναι στο κόκκινο και σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρουσιάζει από νωρίς το πρωί και η λεωφόρος Αθήνων, επίσης λόγω τροχαίου.