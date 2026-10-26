Σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό: Βαν προσέκρουσε σε κολόνα

Στο «κόκκινο» η κίνηση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στον Κηφισό, όταν βαν προσέκρουσε σε κολόνα.
  • Η βροχή επιδεινώνει την κυκλοφορία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, χωρίς πληροφορίες για τραυματισμούς.
  • Η κίνηση στον Κηφισό είναι στο κόκκινο, με μεγάλες καθυστερήσεις.
  • Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Αθήνων.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Τρεις Γέφυρες στον Κηφισό, όταν ένα βαν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. 

Λόγω του τροχαίου έχουν προκληθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με τη βροχή να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κίνηση των οχημάτων. 

Σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό: Βαν προσέκρουσε σε κολόνα

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. 

Η κίνηση στον Κηφισό, στο ύψος των Τριών Γεφυρών είναι στο κόκκινο και σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. 

Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρουσιάζει από νωρίς το πρωί και η λεωφόρος Αθήνων, επίσης λόγω τροχαίου. 

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