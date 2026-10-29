Μάγδα Τσαγγάνη: «Χρειάζεται να πάει σε κέντρο αποκατάστασης μετά το κώμα»

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της μετά τη νοσηλεία στην εντατική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.26 , 11:21 Cheerleading: Σπουδαίες ευρωπαϊκές διακρίσεις για τις Εθνικές Ομάδες
29.10.26 , 11:14 «Όποιος κάνει απιστία δεν το κάνει για κακό σου, αλλά για καλό του»
29.10.26 , 11:13 First Dates Σωτηρία: «Έχω βγει ραντεβού σε βουλκανιζατέρ»
29.10.26 , 11:02 Διεθνής απεργία για τους λιμενεργάτες αύριο - Ποιοι άλλοι συμμετέχουν
29.10.26 , 10:59 First Dates: Άφωνη η Ζενεβιέβ με τα piercings της Εβελίνας
29.10.26 , 10:53 Φώτης Σεργουλόπουλος: H ερώτηση του γιου του που τον ξάφνιασε
29.10.26 , 10:47 Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
29.10.26 , 10:47 First Dates Δήμητρα: «Θέλω έναν άντρα που να τρώει, για να μην τρώω μόνη»
29.10.26 , 10:30 Θεσσαλονίκη: Άνδρας κατήγγειλε ότι τον βίασαν και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό
29.10.26 , 10:05 «Made with Europe»: Τι ζητά η Toyota από την Ευρώπη
29.10.26 , 10:02 Μελέτης Ηλίας: «Έκανα τρεις δουλειές και έβγαζα συνολικά 700 ευρώ»
29.10.26 , 10:00 Έκθεση «Δύσκολες Κληρονομιές: Ελλάδα - Κύπρος - Τουρκία» από 5 Νοεμβρίου
29.10.26 , 09:58 Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
29.10.26 , 09:51 Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση
29.10.26 , 09:49 Κούριερ: Παραμένουν τα μετρητά στην αντικαταβολή
Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από το Σάββατο
Θεσσαλονίκη: Άνδρας κατήγγειλε ότι τον βίασαν και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό
Μάγδα Τσαγγάνη: «Χρειάζεται να πάει σε κέντρο αποκατάστασης μετά το κώμα»
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Φώτης Σεργουλόπουλος: H ερώτηση του γιου του που τον ξάφνιασε
Διεθνής απεργία για τους λιμενεργάτες αύριο - Ποιοι άλλοι συμμετέχουν
Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
«Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει και παντρεύεται!» - Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή
Ισπανία: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη σύγκρουση τρένων με τους 68 νεκρούς
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μάγδα Τσαγγάνη: Άνοιξε τα μάτια της μετά από 4 μήνες σε κώμα/ Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια δύσκολη δοκιμασία με την υγεία της περνά τους τελευταίους μήνες η Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία χρειάστηκε να παραμείνει για τέσσερις μήνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΝΙΜΤΣ. Αιτία οι σοβαρές επιπλοκές που εμφανίστηκαν μετά από επέμβαση στο ισχίο.

Η γνωστή ηθοποιός, που έχει αγαπηθεί από το κοινό μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στην τηλεόραση και το θέατρο, φαίνεται πως παρουσιάζει κάποια ενθαρρυντικά σημάδια στην πορεία της υγείας της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει ανοίξει τα μάτια της, δείχνει να επικοινωνεί με το περιβάλλον της και καταφέρνει να πραγματοποιεί ορισμένες κινήσεις.

Για την κατάσταση της ηθοποιού μίλησε ο στενός φίλος και συνάδελφός της, Πάντης Κούσης, στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην περιπέτεια που έχει περάσει η Μάγδα Τσαγγάνη. 

«Χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης», τόνισε ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση της κατάλληλης φροντίδας για τη συνέχεια της ανάρρωσής της. Μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντική αποδείχθηκε η κινητοποίηση της Άννας Φόνσου, η οποία μεσολάβησε προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς της ηθοποιού στο Άσυλο Ανιάτων.

Μάγδα Τσαγγάνη: Το ατύχημα, η επέμβαση και οι επιπλοκές 

Όπως αποκάλυψε, η περιπέτεια ξεκίνησε όταν η ηθοποιός είχε ένα ατύχημα στην Αίγινα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο ισχίο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραυματισμού της.

«Είχα πάει στην Αίγινα από την Κυριακή των Βαΐων. Τη Μεγάλη Πέμπτη το απογευματάκι, πήγα να πάρω ένα μαντηλάκι για να πλύνουμε τον γατούλη μας. Τα πλακάκια κάτω γλιστρούσαν πάρα πολύ. Υπήρχαν και δύο καλώδια της τηλεόρασης. Πώς σαβουριάστηκα δεν το πήρα είδηση. Πάμε κατευθείαν στο Κέντρο Υγείας με το καροτσάκι. Δεν μπορούσα να περπατήσω και μου βγάζουν ακτινογραφία. Ήταν κάταγμα στον δεξιό μηρό, κοντά στο ισχίο και έφυγα και με περίμενε το νοσοκομειακό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Χειρουργήθηκα, πήγαν όλα καλά. Ενώ δεν κουνούσα κάτω το πόδι μου, τώρα το κουνάω από την πρώτη μέρα, από τις πρώτες ώρες. Αλλά εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις. Πονάω πάρα πολύ. Μου δίνουν παυσίπονα. Αποφεύγω να σηκώνομαι, μου κάνουν και αντιπηκτικές ενέσεις. Νομίζω ότι ζω στην κόλαση», είχε πει η ίδια στο «Πρωινό» τον Μάρτιο.

Ωστόσο, η επιστροφή της στο σπίτι δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς λίγες ημέρες αργότερα παρουσιάστηκαν σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες οδήγησαν στη νέα εισαγωγή της στο νοσοκομείο και στη νοσηλεία της στην εντατική.

Ο Πάντης Κούσης αναφέρθηκε, επίσης, στο ενδεχόμενο να υπήρξε πρόβλημα με τη φαρμακευτική αγωγή της ηθοποιού, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε ο ίδιος στη διάθεσή του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από ιατρική πηγή για το συγκεκριμένο ζήτημα.

ΜΑΓΔΑ ΤΣΑΓΓΑΝΗ

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΓΔΑ ΤΣΑΓΓΑΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Όποιος Aπιστεί Δεν Το Κάνει Για Κακό Σου Αλλά Για Καλό Του»
Celebrities & Gossip Νεα
«Όποιος κάνει απιστία δεν το κάνει για κακό σου, αλλά για καλό του»
Φώτης Σεργουλόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Φώτης Σεργουλόπουλος: H ερώτηση του γιου του που τον ξάφνιασε
Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
Celebrities & Gossip Νεα
Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
Μ. Ηλίας: Έκανα Τρεις Δουλειές Κι Έβγαζα Συνολικά 700 Ευρώ
Celebrities & Gossip Νεα
Μελέτης Ηλίας: «Έκανα τρεις δουλειές και έβγαζα συνολικά 700 ευρώ»
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση
Aμαλία Κωστοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο
Καινούργιου: Η Τρυφερή Selfie Φωτογραφία Με Την Κόρη Της
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή selfie φωτογραφία με την κόρη της, Ξένια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο γήπεδο με τον γιο της, Βλάσση
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο γήπεδο με τον γιο της, Βλάσση
Κοντοβά: Επέστρεψε Στην Ουγκάντα Με Την Ada
Celebrities & Gossip Νεα
Xριστίνα Κοντοβά: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή της στην Ουγκάντα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top