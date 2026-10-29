Μια δύσκολη δοκιμασία με την υγεία της περνά τους τελευταίους μήνες η Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία χρειάστηκε να παραμείνει για τέσσερις μήνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΝΙΜΤΣ. Αιτία οι σοβαρές επιπλοκές που εμφανίστηκαν μετά από επέμβαση στο ισχίο.

Η γνωστή ηθοποιός, που έχει αγαπηθεί από το κοινό μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στην τηλεόραση και το θέατρο, φαίνεται πως παρουσιάζει κάποια ενθαρρυντικά σημάδια στην πορεία της υγείας της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει ανοίξει τα μάτια της, δείχνει να επικοινωνεί με το περιβάλλον της και καταφέρνει να πραγματοποιεί ορισμένες κινήσεις.

Για την κατάσταση της ηθοποιού μίλησε ο στενός φίλος και συνάδελφός της, Πάντης Κούσης, στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην περιπέτεια που έχει περάσει η Μάγδα Τσαγγάνη.

«Χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης», τόνισε ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση της κατάλληλης φροντίδας για τη συνέχεια της ανάρρωσής της. Μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντική αποδείχθηκε η κινητοποίηση της Άννας Φόνσου, η οποία μεσολάβησε προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς της ηθοποιού στο Άσυλο Ανιάτων.

Μάγδα Τσαγγάνη: Το ατύχημα, η επέμβαση και οι επιπλοκές

Όπως αποκάλυψε, η περιπέτεια ξεκίνησε όταν η ηθοποιός είχε ένα ατύχημα στην Αίγινα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο ισχίο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραυματισμού της.

«Είχα πάει στην Αίγινα από την Κυριακή των Βαΐων. Τη Μεγάλη Πέμπτη το απογευματάκι, πήγα να πάρω ένα μαντηλάκι για να πλύνουμε τον γατούλη μας. Τα πλακάκια κάτω γλιστρούσαν πάρα πολύ. Υπήρχαν και δύο καλώδια της τηλεόρασης. Πώς σαβουριάστηκα δεν το πήρα είδηση. Πάμε κατευθείαν στο Κέντρο Υγείας με το καροτσάκι. Δεν μπορούσα να περπατήσω και μου βγάζουν ακτινογραφία. Ήταν κάταγμα στον δεξιό μηρό, κοντά στο ισχίο και έφυγα και με περίμενε το νοσοκομειακό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Χειρουργήθηκα, πήγαν όλα καλά. Ενώ δεν κουνούσα κάτω το πόδι μου, τώρα το κουνάω από την πρώτη μέρα, από τις πρώτες ώρες. Αλλά εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις. Πονάω πάρα πολύ. Μου δίνουν παυσίπονα. Αποφεύγω να σηκώνομαι, μου κάνουν και αντιπηκτικές ενέσεις. Νομίζω ότι ζω στην κόλαση», είχε πει η ίδια στο «Πρωινό» τον Μάρτιο.

Ωστόσο, η επιστροφή της στο σπίτι δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς λίγες ημέρες αργότερα παρουσιάστηκαν σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες οδήγησαν στη νέα εισαγωγή της στο νοσοκομείο και στη νοσηλεία της στην εντατική.

Ο Πάντης Κούσης αναφέρθηκε, επίσης, στο ενδεχόμενο να υπήρξε πρόβλημα με τη φαρμακευτική αγωγή της ηθοποιού, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε ο ίδιος στη διάθεσή του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από ιατρική πηγή για το συγκεκριμένο ζήτημα.