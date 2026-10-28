First Dates Μιχάλης: «Φτιάχνω ψεύτικα βιογραφικά, σιγά μη το ψάξουν»

Η αντίδραση της Σωτηρίας στην παραδοχή του Μιχάλη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης από το First Dates επέλεξε την ειλικρίνεια στο πρώτο ραντεβού του με τη Σωτηρία.
  • Ανακοίνωσε ότι φτιάχνει ψεύτικα βιογραφικά με ψευδείς προϋπηρεσίες.
  • Πιστεύει ότι οι εργοδότες δεν θα ελέγξουν τις πληροφορίες.
  • Η Σωτηρία εκτίμησε την εμπειρία του Μιχάλη στο εξωτερικό, αλλά δεν την απασχολούν τα ψεύτικα βιογραφικά.
  • Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επαγγελματική του πορεία και την ικανότητά του να μαθαίνει γρήγορα.

Σε έναν κόσμο που όλοι προσπαθούν να παραστήσουν τους τέλειους, ειδικά σε ένα πρώτο ραντεβού, ένας παίκτης του First Dates έκανε την απόλυτη ανατροπή: επέλεξε την απόλυτη ειλικρίνεια. 

H Σωτηρία και ο Μιχάλης 

H Σωτηρία και ο Μιχάλης 

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Πρόκειται για τον Μιχάλη ο οποίος γευμάτισε με τη Σωτηρία και μεταξύ άλλων μίλησαν και για τα επαγγελματικά τους.Ο παίκτης ανέφερε πως πήγε για σεζόν στη Σκωτία και ανέφερε πως φτιάχνει ψεύτικα βιογραφικά στα οποία αναφέρει πως έχει προϋπηρεσία.

O Μιχάλης στο First Dates 

O Μιχάλης στο First Dates 

«Φτιάχνω ψεύτικα βιογραφικά. Λέω παραδείγματος χάριν πως δούλεψα εδώ. Σιγά μη το ψάξουν. Μετά πηγαίνω και μαθαίνω πολύ γρήγορα τη δουλειά. Οπότε τσουλάει» δήλωσε ο Μιχάλης. 

 

Η Σωτηρία από τη μεριά της, όταν μπήκε στο booth ανέφερε πως της άρεσε που ο Μιχάλης πήγε στο Εξωτερικό, τα κατάφερε και δούλεψε. Τώρα, όσον αφορά τα ψεύτικα βιογραφικά, ανέφερε πως δεν είναι εργοδότης του για να την ενδιαφέρει. 

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