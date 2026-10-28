Σε έναν κόσμο που όλοι προσπαθούν να παραστήσουν τους τέλειους, ειδικά σε ένα πρώτο ραντεβού, ένας παίκτης του First Dates έκανε την απόλυτη ανατροπή: επέλεξε την απόλυτη ειλικρίνεια.

H Σωτηρία και ο Μιχάλης

Πρόκειται για τον Μιχάλη ο οποίος γευμάτισε με τη Σωτηρία και μεταξύ άλλων μίλησαν και για τα επαγγελματικά τους.Ο παίκτης ανέφερε πως πήγε για σεζόν στη Σκωτία και ανέφερε πως φτιάχνει ψεύτικα βιογραφικά στα οποία αναφέρει πως έχει προϋπηρεσία.

O Μιχάλης στο First Dates

«Φτιάχνω ψεύτικα βιογραφικά. Λέω παραδείγματος χάριν πως δούλεψα εδώ. Σιγά μη το ψάξουν. Μετά πηγαίνω και μαθαίνω πολύ γρήγορα τη δουλειά. Οπότε τσουλάει» δήλωσε ο Μιχάλης.

Η Σωτηρία από τη μεριά της, όταν μπήκε στο booth ανέφερε πως της άρεσε που ο Μιχάλης πήγε στο Εξωτερικό, τα κατάφερε και δούλεψε. Τώρα, όσον αφορά τα ψεύτικα βιογραφικά, ανέφερε πως δεν είναι εργοδότης του για να την ενδιαφέρει.

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