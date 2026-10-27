Δείτε τι είχε πει ο δημοσιογράφος στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

«Πολλές φορές σκέφτηκα να γίνω ξενοδόχος να πάω σε ένα βουνό και να φτιάξω ένα ξενοδοχείο, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα πραγματικά να το κάνω. Αυτό που ήθελα από μικρός το κάνω και μου αρέσει» δήλωσε ο Γιάννης Κολοκυθάς σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Real.

O παρουσιαστής του Open στην ίδια συνέντευξη ανέφερε πως πάντα του άρεσε η δημοσιογραφία και ξεκίνησε την πορεία του ως αθλητικός συντάκτης, όμως σύντομα κουράστηκε να ασχολείται, όπως ο ίδιος επεσήμανε, με τη δική του ομάδα και έτσι πέρασε στο ρεπορτάζ.

Ο Γιάννης Κολοκυθάς

Τέλος, ο ίδιος ανέφερε πως επειδή ήταν χρόνια αρχισυντάκτης, τώρα τον ψιλοπειράζουν γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ αρνητικός στο να βγει στο γυαλί αλλά τελικά του αρέσει.

«Με έχουν πάρει λίγο στο ψιλό, γιατί στην αρχή ήμουν πολύ αρνητικός. Έλεγα ότι δεν θέλω να βγαίνω μπροστά. Τελικά μάλλον μου άρεσε» εξομολογήθηκε.