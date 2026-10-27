Χωριάτικο: Ο απότακτος αστυνομικός και οι στενοί συνεργάτες - Ο ρόλος τους

Εμφάνισαν νεκρό ως ιδιοκτήτη εταιρείας!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος Χωριάτικο με 59 συλληφθέντες και βαρύτατες κατηγορίες.
  • Ο ιδιοκτήτης του κυκλώματος ταξίδευε στο εξωτερικό παρά την απαγόρευση εξόδου.
  • Ανάμεσα στους συνεργάτες του, αποτακτος αστυνομικός και άλλοι με κομβικούς ρόλους σε εγκληματικές δραστηριότητες.
  • Ανακαλύφθηκαν περιπτώσεις «αχυράνθρωπων», συμπεριλαμβανομένων νεκρών και ατόμων με αναπηρία που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εταιρειών.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει περιπτώσεις ατόμων που χρησιμοποιούνταν για να καλύπτουν τις εγκληματικές δραστηριότητες του κυκλώματος.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος πίσω από την αλυσίδα Χωριάτικο. Ο εισαγγελέας απήγγειλε βαρύτατες κατηγορίες στους 59 συλληφθέντες. Ανάμεσά τους, στον ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρεται να ταξίδευε στο εξωτερικό ανενόχλητος, παρά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.  

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Ωστόσο, δεν ήταν μόνος του. Το Star αποκάλυψε τα πρόσωπα - κλειδιά που πλαισίωναν τον επιχειρηματία, αποτελώντας τους «στρατηγούς» και τους ανθρώπους ειδικών αποστολών.  

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Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, βασικός συνεργάτης του αρχηγού ήταν και ένας απότακτος αστυνομικός με τα αρχικά Κ.Κ., ο οποίος είχε αποταθεί από το σώμα για υπεξαίρεση και πλέον συνέδραμε ενεργά στις εγκληματικές δραστηριότητες της οργάνωσης. 

Στο στενό περιβάλλον του επιχειρηματία Α.Γ. ξεχωρίζουν επίσης και άλλα πρόσωπα με κομβικό ρόλο:  

  • ο συνδικαλιστής Ρ.Ρ.: Λειτουργούσε ως αφανής συνέταιρος σε υψηλότατο επίπεδο, γνωρίζοντας κάθε πτυχή της οργάνωσης. 
  • ο Β.Μ.: Είχε αναλάβει έναν από τους πιο κρίσιμους ρόλους, αφού ήταν ο άνθρωπος που εντόπιζε, διαχειριζόταν και πλήρωνε τους «αχυράνθρωπους» που δάνειζαν τα στοιχεία τους για τις εταιρείες-φαντάσματα. 
  • ο Κ.Α.: Ήταν ο άνθρωπος που «έτρεχε» ολόκληρη την επιχείρηση και τα πόστα στη Ρόδο, διαχειριζόμενος τις κομβικές δραστηριότητες του νησιού. 
  • ο Α.Σ.,: Πρόσωπο με βαρύ παρελθόν και στενές διασυνδέσεις, καθώς υπήρξε άνθρωπος γνωστού βαρυποινίτη. Ο ρόλος του μέσα στην οργάνωση ήταν να «καθαρίζει» τα δύσκολα προβλήματα από την πιάτσα και να επιβάλλει την τάξη για λογαριασμό του κυκλώματος. 

Χωριάτικο: Ο απότακτος αστυνομικός και οι στενοί συνεργάτες - Ο ρόλος τους

Xωριάτικο: Εμφάνισαν νεκρό ως ιδιοκτήτη εταιρείας 

Οι αποκαλύψεις για τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» από το κύκλωμα δεν έχουν τελειωμό, αφού φαίνεται πως ανάσταιναν ακόμα και νεκρούς! 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, σε μία από τις περιπτώσεις, ως ιδιοκτήτης εταιρείας σε οικισμό της Ηλείας, κοντά στο χωριό του φερόμενου ως αρχηγού, εμφανιζόταν άνδρας με τα αρχικά Α.Κ., ο οποίος, όπως προκύπτει από την επικοινωνία με συγγενικό του πρόσωπο, έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. 

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για τη μοναδική περίπτωση. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, μία 70χρονη γυναίκα με αναπηρία 87%, η οποία διαμένει σε οίκο ευγηρίας στη Ζάκυνθο, φέρεται να λάμβανε 800 έως 1.000 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια 10 καταστημάτων αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην Αθήνα, προκειμένου να καταθέσει. 

Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνεται και η περίπτωση ενός 90χρονου από τη Σαλαμίνα, ο οποίος εμφανιζόταν ως «μπροστινός» σε εταιρεία. 

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