Με νέα διάταξη αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες). Η ρύθμιση προβλέπεται να εφαρμοστεί και στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες του 2026, οι οποίες αφορούν τη χρήση του 2025.

Μέχρι σήμερα, η ετήσια δήλωση υποβαλλόταν μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η προθεσμία καθορίζεται πλέον σταθερά στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ώστε το χρονοδιάγραμμα για τους υπόχρεους να μην μεταβάλλεται ανάλογα με ενδεχόμενες αλλαγές ή παρατάσεις στις φορολογικές δηλώσεις.

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