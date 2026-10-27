Πόθεν Έσχες: Έως 31/12/2026 η προθεσμία υποβολής με νέα τροπολογία

Τι θα ισχύσει για τις δηλώσεις του 2026 που αφορούν τη χρήση του 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.26 , 19:14 Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!
27.10.26 , 19:10 Pizza Fan: «Γνώριζα για τα "κεράσματα"» -Τι είπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας
27.10.26 , 19:09 Η νέα άγρια κόντρα στη Βουλή μεταξύ Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου
27.10.26 , 18:25 Διέρρηξαν το σπίτι της Ελευθερίας Ελευθερίου
27.10.26 , 18:19 Πόθεν Έσχες: Έως 31/12/2026 η προθεσμία υποβολής με νέα τροπολογία
27.10.26 , 17:56 H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια
27.10.26 , 17:35 Επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι, τα μισθωτήρια και η μέρα πληρωμής
27.10.26 , 17:32 Το «maxxing» η λέξη της χρονιάς για το 2026 - Τι σημαίνει
27.10.26 , 17:23 GNTM: Νέα φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά «Desperate Housewives»!
27.10.26 , 17:05 Έφτασε στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo!
27.10.26 , 16:54 Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Αλλαγές στα ΜΜΜ - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί
27.10.26 , 16:36 Τα ερωτευμένα ζευγάρια της Αθήνας στην επίσημη πρεμιέρα του «Deadlift»
27.10.26 , 15:55 Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τους ηγέτες Νορβηγίας - Φινλανδίας
27.10.26 , 15:38 28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
27.10.26 , 15:37 Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»
Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble
Τα ερωτευμένα ζευγάρια της Αθήνας στην επίσημη πρεμιέρα του «Deadlift»
Ζήνα Κουτσελίνη: Ζήτησε συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά - «Σε στεναχώρησα»
Πόθεν Έσχες: Έως 31/12/2026 η προθεσμία υποβολής με νέα τροπολογία
Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»
«Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πόθεν έσχες: Χιλιάδες υπόχρεοι δεν έκαναν ή κατέθεσαν κενή δήλωση (βίντεο ΕΡΤ)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα διάταξη για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) καθορίζει σταθερή προθεσμία.
  • Η προθεσμία υποβολής ορίζεται πλέον στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
  • Η ρύθμιση θα ισχύει και για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες του 2026, που αφορούν τη χρήση του 2025.
  • Η αλλαγή αποσκοπεί στη σταθερότητα του χρονοδιαγράμματος υποβολής, ανεξάρτητα από φορολογικές παρατάσεις.

Με νέα διάταξη αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες). Η ρύθμιση προβλέπεται να εφαρμοστεί και στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες του 2026, οι οποίες αφορούν τη χρήση του 2025.

Μέχρι σήμερα, η ετήσια δήλωση υποβαλλόταν μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η προθεσμία καθορίζεται πλέον σταθερά στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ώστε το χρονοδιάγραμμα για τους υπόχρεους να μην μεταβάλλεται ανάλογα με ενδεχόμενες αλλαγές ή παρατάσεις στις φορολογικές δηλώσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
 |
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2026
 |
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ενοικιαστήρια
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι, τα μισθωτήρια και η μέρα πληρωμής
Μαντάμ Σούρα: Βλέπει 2 iPhone Duo Στο Μέλλον Μας
Οικονομια
Η Μαντάμ Σούρα είδε στο μέλλον μας… 2 iPhone Duo!
Ακίνητα
Οικονομια
Φορολογία ακινήτων: Όλες οι αλλαγές που έρχονται το 2027
Όρια Δόμησης: Τι Αλλάζει Σε 12.000 Οικισμούς
Οικονομια
Όρια δόμησης: Τι αλλάζει σε 12.000 οικισμούς
Market Pass: Έως 1.000 ευρώ και πληρωμή πριν τα Χριστούγεννα
Οικονομια
Market Pass 2026: Έως 1.000 ευρώ στην πρώτη πληρωμή - Πότε θα δοθούν
ευρώ
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ: Τι ισχύει με την πληρωμή
ΕΦΚΑ
Οικονομια
e-ΕΦΚΑ: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στο Δημόσιο
Επίδομα Ενοικίου και Επίδομα 400 Ευρώ: Πότε Πληρώνονται
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο
28η Οκτωβρίου εργασία
Οικονομια
28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβεται η εργασία την ημέρα της γιορτής;
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top