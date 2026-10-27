Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!

Που φωτογραφήθηκε η «βασίλισσα» της TV;

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε φωτογραφία από το Λονδίνο, διατηρώντας επαφή με το κοινό μέσω social media.
  • Η φωτογραφία είναι από το Paradox Museum, γνωστό για τις οπτικές ψευδαισθήσεις.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Blending in, standing out ❤️».
  • Η κόρη της, Βαλέρια, σπουδάζει στο London School of Economics.
  • Η Μενεγάκη παραμένει ενεργή στα social media, μοιράζοντας στιγμές από την οικογένεια και τα ταξίδια της.

Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε νέα φωτογραφία από ταξίδι της στο Λονδίνο, κρατώντας ανοιχτή την επικοινωνία με το κοινό της μέσω των social media, παρότι τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τα φώτα της τηλεόρασης.

Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!

Στην εικόνα που ανέβασε, η παρουσιάστρια ποζάρει σε σκηνικό με έντονο κόκκινο και μαύρο μοτίβο, σε μια ανάρτηση που συγκέντρωσε άμεσα το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Blending in, standing out ❤️».

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Η φωτογραφία προέρχεται από επίσκεψή της στο Paradox Museum, έναν διαδραστικό χώρο που είναι γνωστός για τις εγκαταστάσεις οπτικών ψευδαισθήσεων και τα ιδιαίτερα φωτογραφικά σκηνικά.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Τι είναι το Paradox Museum

Το Paradox Museum συνδυάζει την τέχνη, την επιστήμη και τις οπτικές ψευδαισθήσεις, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γίνουν μέρος των εκθεμάτων και να δημιουργήσουν πρωτότυπες φωτογραφίες.

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Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται η αίθουσα καμουφλάζ, όπου τα γεωμετρικά σχέδια στους τοίχους και στο δάπεδο δημιουργούν την αίσθηση ότι οι επισκέπτες ενσωματώνονται οπτικά στο περιβάλλον. Η εμφάνιση της Ελένης με κόκκινο και μαύρο ένδυμα ταιριάζει με το φόντο της φωτογραφίας, στοιχείο που παραπέμπει έντονα σε αυτή τη συγκεκριμένη εμπειρία του μουσείου στο Λονδίνο. 

Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!

Η σύνδεση της Ελένης Μενεγάκη με το Λονδίνο

Το Λονδίνο έχει και προσωπικό ενδιαφέρον για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς η μεσαία κόρη της, Βαλέρια, έγινε δεκτή στο London School of Economics and Political Science (LSE) και έχει μετακομίσει στη βρετανική πρωτεύουσα. 

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Η παρουσιάστρια, αν και απέχει από την τηλεοπτική καθημερινότητα, εξακολουθεί να παραμένει παρούσα στη δημόσια εικόνα της μέσα από τις αναρτήσεις της, επιλέγοντας να δείχνει κυρίως στιγμές από την οικογένεια, τα ταξίδια και την προσωπική της ζωή.

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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PARADOX MUSEUM
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ΛΟΝΔΙΝΟ
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ΒΑΛΕΡΙΑ ΛΑΤΣΙΟΥ
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