Ελένη Μενεγάκη για Μάκη Παντζόπουλο: «Τον λατρεύω»

Η δημόσια απάντηση για τον σύζυγό της από το ταξίδι τους στην Προβηγκία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.10.26 , 14:00 My fitness paradise: Ο βασικός εξοπλισμός για προπόνηση στο σπίτι
11.10.26 , 13:53 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 12/10/2026 - 18/10/2026
11.10.26 , 13:40 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το να δυσκολεύεσαι δε σε κάνει λιγότερο καλή μαμά»
11.10.26 , 12:50 Πατέρας 52χρονου γυναικολόγου: «Πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι»
11.10.26 , 12:00 Τι να κάνεις για να μη σπάνε τα νύχια σου - 3+1 tips που θα σε «σώσουν»
11.10.26 , 11:53 Stars System: Δευτέρα με αποκαλύψεις και τις πιο τυχερές ημέρες του Οκτώβρη
11.10.26 , 11:35 Γλυφάδα: Γνώριμος των Αρχών ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό
11.10.26 , 11:07 Ελένη Μενεγάκη για Μάκη Παντζόπουλο: «Τον λατρεύω»
11.10.26 , 10:56 Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών- Συνελήφθη φίλος της
11.10.26 , 10:30 Τα Φαντάσματα: Το reunion της Μαρίνας κι ο ρομαντικός θάνατος του Γεράσιμου
11.10.26 , 10:14 Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά
11.10.26 , 10:00 Φίλιππος Καμπούρης: Στην Ευελπίδων για την απάτη στον ΕΦΚΑ
11.10.26 , 10:00 Φτιάξτε μία απλή συνταγή για noodles με λαχανικά και γαρίδες
11.10.26 , 09:12 Ριάντ: 12 νεκροί από την επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο
11.10.26 , 09:05 Οδηγούμε το νέο Nissan Micra 52 kWh 150 PS
Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά
Ελένη Μενεγάκη για Μάκη Παντζόπουλο: «Τον λατρεύω»
Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων
Πατέρας 52χρονου γυναικολόγου: «Πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι»
Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών- Συνελήφθη φίλος της
Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό
Γλυφάδα: Γνώριμος των Αρχών ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό
Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε η Ελένη Μενεγάκη από το αεροδρόμιο στην κάμερα του Πρωινού

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, μέσω Instagram.
  • Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Προβηγκία, μοιράζοντας στιγμιότυπα από την απόδρασή τους.
  • Η Μενεγάκη ανάρτησε φωτογραφίες από περιηγήσεις και εξόδους τους σε εστιατόρια.
  • Απάντησε σε θετικό σχόλιο για τον σύζυγό της, λέγοντας: «Τον λατρεύω! Όλοι μας τον αγαπάμε».
  • Πρόσφατα δήλωσε ότι απολαμβάνει περισσότερο τα ταξίδια τώρα που έχει χρόνο.

Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να μοιραστεί δημόσια μια προσωπική αναφορά στον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, με αφορμή σχόλιο που δέχθηκε κάτω από ανάρτησή της από το ταξίδι τους στην Προβηγκία.

Ελένη Μενεγάκη: «Je t'aime» στην Προβηγκία με τον Μάκη Παντζόπουλο!

Η παρουσιάστρια απάντησε: «Τον λατρεύω! Όλοι μας τον αγαπάμε», δίνοντας συνέχεια στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε από τη φθινοπωρινή τους απόδραση στη Νότια Γαλλία.

Ελένη Μενεγάκη για Μάκη Παντζόπουλο: «Τον λατρεύω»

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Προβηγκία και πέρασε χρόνο μαζί, μακριά από την Αθήνα. Η Ελένη Μενεγάκη ανάρτησε φωτογραφίες από περιηγήσεις στην περιοχή και από εξόδους τους σε εστιατόρια, παρουσιάζοντας εικόνες από τις ημέρες που περνούν εκεί. 

Ελένη Μενεγάκη: Με τους άντρες της ζωής της στην Άνδρο - Η ανάρτησή της!

Σε μία από τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν, η παρουσιάστρια εμφανίζεται σε lunch στο εστιατόριο του ξενοδοχείου τους, φορώντας μπεζ πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και σνίκερς. Σε άλλο στιγμιότυπο, ποζάρει στην αγκαλιά του Μάκη Παντζόπουλου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @elenimenegaki

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Instagram και Προβηγκία: η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Οι μέρες μας στην Προβηγκία».

Κάτω από την ανάρτηση ακολούθησαν πολλά θετικά σχόλια. Ένα από αυτά ανέφερε: «Τι γελαστός άνθρωπος... να τον προσέχεις να τον αγαπάς.😍».

Ελένη Μενεγάκη για Μάκη Παντζόπουλο: «Τον λατρεύω»

Η παρουσιάστρια επέλεξε να απαντήσει δημόσια στο συγκεκριμένο σχόλιο, γράφοντας: «Τον λατρεύω! Όλοι μας τον αγαπάμε». 

Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο: «Κι άλλο ταξίδι, αφού μπορώ κι έχω χρόνο»

Τι είχε πει στο Ελευθέριος Βενιζέλος για τα ταξίδια της

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, προβλήθηκαν δηλώσεις της Ελένης Μενεγάκη κατά την αναχώρησή της από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό, είπε: «Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο».

Όταν ρωτήθηκε αν της είχαν λείψει οι εξορμήσεις στη διάρκεια της πολυετούς τηλεοπτικής παρουσίας της, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε: «Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το να δυσκολεύεσαι δε σε κάνει λιγότερο καλή μαμά»
Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση
Celebrities & Gossip Νεα
Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά
Φωτεινή Πετρογιάννη
Celebrities & Gossip Νεα
Φωτεινή Πετρογιάννη: Η απάντησή της στο χυδαίο σχόλιο για τα κιλά της
Ναταλία Γερμανού - Αννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας
Celebrities & Gossip Νεα
Γερμανού για Βίσση - Καρβέλα: «Μην εκπλαγείτε αν δούμε κάτι που…»
Πασχάλης Τσαρούχας - Κατερίνα Νοτοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
Δούκισσα Νομικού
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη
Βασίλης Πορφυράκης
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση
Κατερίνα Στικούδη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Στικούδη: Επέστρεψε στη σκηνή μετά τον θάνατο του πατέρα της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top