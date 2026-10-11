Δείτε όσα είπε η Ελένη Μενεγάκη από το αεροδρόμιο στην κάμερα του Πρωινού

Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να μοιραστεί δημόσια μια προσωπική αναφορά στον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, με αφορμή σχόλιο που δέχθηκε κάτω από ανάρτησή της από το ταξίδι τους στην Προβηγκία.

Η παρουσιάστρια απάντησε: «Τον λατρεύω! Όλοι μας τον αγαπάμε», δίνοντας συνέχεια στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε από τη φθινοπωρινή τους απόδραση στη Νότια Γαλλία.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Προβηγκία και πέρασε χρόνο μαζί, μακριά από την Αθήνα. Η Ελένη Μενεγάκη ανάρτησε φωτογραφίες από περιηγήσεις στην περιοχή και από εξόδους τους σε εστιατόρια, παρουσιάζοντας εικόνες από τις ημέρες που περνούν εκεί.

Σε μία από τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν, η παρουσιάστρια εμφανίζεται σε lunch στο εστιατόριο του ξενοδοχείου τους, φορώντας μπεζ πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και σνίκερς. Σε άλλο στιγμιότυπο, ποζάρει στην αγκαλιά του Μάκη Παντζόπουλου.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Instagram και Προβηγκία: η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Οι μέρες μας στην Προβηγκία».

Κάτω από την ανάρτηση ακολούθησαν πολλά θετικά σχόλια. Ένα από αυτά ανέφερε: «Τι γελαστός άνθρωπος... να τον προσέχεις να τον αγαπάς.😍».

Η παρουσιάστρια επέλεξε να απαντήσει δημόσια στο συγκεκριμένο σχόλιο, γράφοντας: «Τον λατρεύω! Όλοι μας τον αγαπάμε».

Τι είχε πει στο Ελευθέριος Βενιζέλος για τα ταξίδια της

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, προβλήθηκαν δηλώσεις της Ελένης Μενεγάκη κατά την αναχώρησή της από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό, είπε: «Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο».

Όταν ρωτήθηκε αν της είχαν λείψει οι εξορμήσεις στη διάρκεια της πολυετούς τηλεοπτικής παρουσίας της, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε: «Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο».