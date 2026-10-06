Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε ξανά με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, καθώς οι δυο τους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, με την κάμερα της εκπομπής Πρωινό να καταγράφει την παρουσία τους.

Με τον Μάκη Παντζόπουλο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ενώ κατευθυνόταν προς την πύλη αναχώρησης, η παρουσιάστρια απάντησε στον ρεπόρτερ της εκπομπής, Γρηγόρη Μπάκα, εξηγώντας ότι αυτή την περίοδο έχει περισσότερο χρόνο για μετακινήσεις κι αποδράσεις. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ κι έχω χρόνο».

Σε δεύτερη ερώτηση για το αν της είχαν λείψει τα ταξίδια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, η ίδια απάντησε: «Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο», στέλνοντας ένα φιλί στην κάμερα!

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ελένη Μενεγάκη είχε μοιραστεί στιγμές από εγχώρια απόδραση στην Άνδρο, υποδεχόμενη τον Οκτώβριο στο αγαπημένο της νησί. Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram, πόζαρε με τον γιο της Άγγελο Λάτσιο, τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο και τον αδερφό της Θοδωρή Μισόκαλο.

Η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση έγραφε: «Στο κλίμα του Οκτωβρίου».

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Στο σχετικό τηλεοπτικό σχόλιο πριν από την προβολή του βίντεο από το αεροδρόμιο, ο Γρηγόρης Μπάκας ανέφερε με χιούμορ: «Μέσα στο 2026 η Ελένη Μενεγάκη έχει πάει Αγγλία, Αμάλφι, Ισπανία, Ιρλανδία».

Τα ταξίδια της Ελένης Μενεγάκη και η δημόσια εικόνα της

Η νέα εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη στο αεροδρόμιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ίδια παραμένει μακριά από την καθημερινή τηλεόραση κι αξιοποιεί περισσότερο τον προσωπικό της χρόνο. Η καταγραφή στο Ελευθέριος Βενιζέλος επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει τις συχνές μετακινήσεις με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο.