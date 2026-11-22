Η Άγκυρα συνεχίζει την τακτική των απειλών και των προκλήσεων στην περιοχή μας. Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η χώρα του ξέρει πολύ καλά να πολεμάει και παράλληλα κατηγόρησε Ελλάδα και Ισραήλ ότι ευθύνονται, επειδή η Ουάσιγκτον δεν εγκρίνει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Αράχωβα, στην επέτειο των 200 χρόνων από τη νίκη κατά των Οθωμανών.

«Είμαστε ένα έθνος που γνωρίζει τι είναι ο πόλεμος, είναι η δουλειά μας, έχουμε πολεμήσει πολύ. Ο Αλλάχ να κρατήσει μακριά τον πόλεμο. Αλλά, αν φτάσουμε εκεί, μην ανησυχείτε, είναι κάτι που ξέρουμε να κάνουμε», υποστήριξε ο Χακάν Φιντάν.

Ο Χακάν Φιντάν δεν διευκρίνισε αν εννοούσε πόλεμο με τη χώρα μας, ωστόσο, σε άλλο σημείο, είπε ότι τα λόμπι Ελλάδας και Ισραήλ στην Αμερική είναι αυτά που ευθύνονται για το γεγονός ότι δεν εγκρίνεται η πώληση των F-35 στην Τουρκία.

«Στην αμερικανική πολιτική τα λόμπι είναι σημαντικά. Υπάρχει το ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι και αυτά παρεμβαίνουν. Κάνουν μια σειρά από ενέργειες και επηρεάζουν την πολιτική».

Νέο βίντεο του ΓΕΕΘΑ: Οι Ένοπλές Δυνάμεις μας επαγρυπνούν ημέρα και νύχτα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, που γιόρταζαν χθες 21/11, βρίσκονται πάντα σε επαγρύπνηση, ημέρα και νύχτα, όπως φαίνεται και στο νέο εντυπωσιακό βίντεο που ανέβασε το ΓΕΕΘΑ.

Από την Αράχωβα, όπου σήμερα γιορτάστηκε η επέτειος των 200 χρόνων από τη νίκη του Γιώργου Καραϊσκάκη επί του οθωμανικού στρατού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα, αναφερόμενος στο αγαθό της ελευθερίας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε. Με μια ισχυρή και ενωμένη πατρίδα, η οποία δεν υπολογίζει επικλήσεις άλλων πατρίδων, οι οποίες δήθεν μας προκαλούν ή μας απειλούν», είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η Τουρκία ετοιμάζεται να νομοθετήσει την ανιστόρητη «Γαλάζια Πατρίδα», κάτι που συνιστά πρόκληση για τη χώρα μας.

Με τη σειρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είπε στα «ΝΕΑ» «Το από μακρού χρόνου προβαλλόμενο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» συνιστά μια ανυπόστατη μαξιμαλιστική θεωρία, η οποία δεν έχει απολύτως κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Μονομερείς ενέργειες βλαπτικές για τα εθνικά μας συμφέροντα δεν είναι αποδεκτές».









