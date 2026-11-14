Συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να τους ενημερώσει για τα σημαντικότερα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με επίκεντρο την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, τις αντιδράσεις της Τουρκίας και τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πρώτος συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ολοκλήρωση του έργου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.

Ακολούθησε η συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος εμφανίστηκε επικριτικός, κάνοντας λόγο για «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά διακαιώματα της χώρας».

O υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Παράλληλα, ο κ. Κουτσούμπας προειδοποίησε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό».

Ανδρουλάκης: Να ολοκληρωθεί το έργο με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα

Μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Μέσης Ανατολής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.

Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου. Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο; Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

Κουτσούμπας: «Δεν χρειάζεται εφησυχασμός»

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ χαρακτήρισε την κατάσταση «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά διακαιώματα της χώρας», ενώ άσκησε κριτική στην κυβερνητική στάση, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Στον σημερινό κύκλο ενημερώσεων του υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνονται και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.

Στις 13:00 έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ ο κύκλος των επαφών θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με την ενημέρωση της Ρένας Δούρου.

Γεραπετρίτης: «Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωρά κανονικά»

Μία ημέρα πριν από τις ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε διαβεβαιώσει ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου προχωρά κανονικά.

Η τοποθέτησή του έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Slemani Strategic Forum, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου συνομίλησε με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εκδώσει την απαιτούμενη άδεια για το πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να αποδεχθεί τουρκικές παρεμβάσεις στην υλοποίηση του έργου.

Κατά την ίδια συζήτηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και σε άλλες ενεργειακές πρωτοβουλίες που αφορούν την Ελλάδα, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, το έργο GREGY, καθώς και οι έρευνες των ενεργειακών εταιρειών Chevron και Exxon.