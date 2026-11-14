Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στον ποταμό Μισισιπή, στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, όταν δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με πολυτελές ποταμόπλοιο που βρισκόταν ελλιμενισμένο, προκαλώντας την ανατροπή και τη βύθισή του. Συνολικά 32 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ επιβάτες αναγκάστηκαν να πέσουν στο νερό και να κολυμπήσουν προς την ακτή για να σωθούν.

Το ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» προσέκρουσε στο ποταμόπλοιο «American Heritage», το οποίο ήταν δεμένο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης. Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρή ζημιά στο πολυτελές σκάφος, που άρχισε να παίρνει κλίση και τελικά αναποδογύρισε, βυθιζόμενο στα νερά του Μισισιπή.

Δεξαμενόπλοιο εμβόλισε ποταμόπλοιο στον ποταμό Μισισιπή με αποτέλεσμα να βυθιστεί

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Επιβάτες εγκατέλειπαν το ποταμόπλοιο και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο κολυμπώντας, ενώ διασώστες τούς πετούσαν σωσίβια για να τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν με ασφάλεια τη στεριά.

🇺🇸🚨 Un buque cisterna chocó contra el crucero fluvial American Heritage mientras se encontraba atracado en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans, provocando que la embarcación volcara y quedara parcialmente hundida. A bordo había 129 pasajeros, además de la tripulación. Todas las personas fueron localizadas y 32 fueron trasladadas a hospitales, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad. — Imagen Poblana (@ImagenPoblana) November 13, 2026

Νέα Ορλεάνη: 32 άτομα στο νοσοκομείο

Η διαχειρίστρια εταιρεία American Cruise Lines επιβεβαίωσε, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ότι το «American Heritage» ενεπλάκη σε σύγκρουση ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Νέα Ορλεάνη.

Η δήμαρχος της πόλης, Ελένα Μορένο, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, αποδίδοντας την επιτυχή επιχείρηση διάσωσης στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

«Δεν έχουμε κανέναν αγνοούμενο, πράγμα που αποτελεί πραγματικό θαύμα στον Μισισιπή. Και αυτό οφείλεται σε όλους τους διασώστες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο», δήλωσε χαρακτηριστικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

"Oh Gosh! Hang on baby, hang on" PASSENGER ABOARD A CRUISE LINER REACTS WITH ALARM AS SHE SEES A GIGANTIC OIL TANKER HEADING STRAIGHT FOR HER CABIN. A tanker has collided with an American Cruise Lines riverboat docked on the Mississippi River near New Orleans after reportedly losing control. The Atlantic Asphalt tanker struck the American Heritage paddle-wheeler near the French Quarter around 12:30 pm. 32 people have been taken to hospitals, none with critical injuries. All passengers are accounted for. Between 180 and 190 people were aboard the cruise ship. — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 14, 2026

Σύμφωνα με την ίδια, 32 επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Κανείς, ωστόσο, δεν έφερε τραύματα που να χαρακτηρίζονται κρίσιμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στο ποταμόπλοιο τη στιγμή της σύγκρουσης. Όπως ανέφερε η δήμαρχος, περίπου 180 με 190 επιβάτες και μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο «American Heritage».

Από τη βύθιση του ποταμόπλοιου στον Μισισιπή δεν υπήρξαν νεκροί ή αγνοούμενοι

Η Μορένο περιέγραψε επίσης πώς εξελίχθηκε η εκκένωση του σκάφους. Καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το ποταμόπλοιο, αυτό άρχισε να βυθίζεται, πήρε κλίση και τελικά αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα άνθρωποι να βρεθούν μέσα στο νερό.

🚨 ÚLTIMA HORA | ESTADOS UNIDOS: MASIVO OPERATIVO DE RESCATE EN NUEVA ORLEANS Un buque cisterna colisionó contra un crucero fluvial en el río Misisipi. Más de 120 pasajeros estaban a bordo y se reportan personas en el agua. Los videos muestran el momento del colapso de la embarcación y el posterior operativo de rescate. — Media Oriente (@MediaOriente) November 13, 2026

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αμερικανικές Αρχές.

Η επικεφαλής της Ακτοφυλακής της Νέας Ορλεάνης, Μέλανι Μπέρναμ, δήλωσε στην εφημερίδα «New Orleans Advocate» ότι το δεξαμενόπλοιο ενδέχεται να παρουσίασε βλάβη στο σύστημα πηδαλιουχίας.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η διερεύνηση του περιστατικού θα χρειαστεί χρόνο, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την κατεύθυνση των ερευνών.

Multiple people rescued after tanker collides with cruise ship on the Mississippi River. Credit: Devon Flanagan https://t.co/ZPspGtLt8T https://t.co/O20q9JPuFe — wdsu (@wdsu) November 13, 2026

Παράλληλα, το αμερικανικό Λιμενικό ανακοίνωσε την αναστολή της κυκλοφορίας των πλοίων στον Μισισιπή, έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξήρε την αποτελεσματικότητα των σωστικών συνεργείων.

BREAKING: TANKER COLLIDES WITH DOCKED RIVER CRUISE SHIP IN NEW ORLEANS, PASSENGERS RESCUED FROM WATER A major maritime emergency unfolded in New Orleans, Louisiana, on Friday, November 13, after a tanker collided with a docked passenger cruise ship on the Mississippi River, sending the smaller vessel listing heavily and leaving passengers in the water. The tanker, identified as the Atlantic Asphalt, struck the American Heritage, a river cruise ship operated by American Cruise Lines, at approximately 12:30 p.m. local time near the Port of New Orleans. Approximately 129 passengers, alongside crew members, were aboard the riverboat when the collision occurred. The vessel had docked about two hours earlier to begin disembarking passengers when the tanker struck it. The impact caused the cruise ship to tilt dramatically and take on water, prompting an emergency rescue operation involving the U.S. Coast Guard, New Orleans police and fire departments, port authorities and other emergency personnel. Several passengers were seen in the Mississippi River wearing life jackets as rescue teams worked to bring people to safety. Multiple individuals were rescued, while passengers and crew were evacuated from the damaged vessel and moved to the Port of New Orleans Administration Building. American Cruise Lines confirmed the collision and said it was coordinating with the Coast Guard and local authorities. The company also confirmed that guests and crew had been evacuated. The cause of the collision and the full extent of injuries had not been established in the initial official statements. The incident remains under investigation. The Mississippi River was temporarily closed to vessel traffic in the affected area to allow emergency responders to carry out rescue operations. Our thoughts and prayers are with everyone affected by this frightening incident. — AfrikTimes (@afriktimesint) November 13, 2026

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, έκανε λόγο για «απίστευτο έργο διάσωσης από τις ομάδες άμεσης επέμβασης».

«Είναι αξιοθαύμαστο ότι δεν σκοτώθηκε κανείς σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση», έγραψε χαρακτηριστικά.