Νέα Ορλεάνη: Δεξαμενόπλοιο εμβόλισε ποταμόπλοιο και το βύθισε

Επιβάτες κολυμπούσαν για να σωθούν

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στον ποταμό Μισισιπή, στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, όταν δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με πολυτελές ποταμόπλοιο που βρισκόταν ελλιμενισμένο, προκαλώντας την ανατροπή και τη βύθισή του. Συνολικά 32 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ επιβάτες αναγκάστηκαν να πέσουν στο νερό και να κολυμπήσουν προς την ακτή για να σωθούν.

Το ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» προσέκρουσε στο ποταμόπλοιο «American Heritage», το οποίο ήταν δεμένο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης. Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρή ζημιά στο πολυτελές σκάφος, που άρχισε να παίρνει κλίση και τελικά αναποδογύρισε, βυθιζόμενο στα νερά του Μισισιπή.

Δεξαμενόπλοιο εμβόλισε ποταμόπλοιο στον ποταμό Μισισιπή με αποτέλεσμα να βυθιστεί

Δεξαμενόπλοιο εμβόλισε ποταμόπλοιο στον ποταμό Μισισιπή με αποτέλεσμα να βυθιστεί

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Επιβάτες εγκατέλειπαν το ποταμόπλοιο και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο κολυμπώντας, ενώ διασώστες τούς πετούσαν σωσίβια για να τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν με ασφάλεια τη στεριά.

 

 

Νέα Ορλεάνη: 32 άτομα στο νοσοκομείο

Η διαχειρίστρια εταιρεία American Cruise Lines επιβεβαίωσε, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ότι το «American Heritage» ενεπλάκη σε σύγκρουση ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Νέα Ορλεάνη.

Η δήμαρχος της πόλης, Ελένα Μορένο, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, αποδίδοντας την επιτυχή επιχείρηση διάσωσης στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

«Δεν έχουμε κανέναν αγνοούμενο, πράγμα που αποτελεί πραγματικό θαύμα στον Μισισιπή. Και αυτό οφείλεται σε όλους τους διασώστες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο», δήλωσε χαρακτηριστικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

 

 

Σύμφωνα με την ίδια, 32 επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Κανείς, ωστόσο, δεν έφερε τραύματα που να χαρακτηρίζονται κρίσιμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στο ποταμόπλοιο τη στιγμή της σύγκρουσης. Όπως ανέφερε η δήμαρχος, περίπου 180 με 190 επιβάτες και μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο «American Heritage».

Από τη βύθιση του ποταμόπλοιου στον Μισισιπή δεν υπήρξαν νεκροί ή αγνοούμενοι

Από τη βύθιση του ποταμόπλοιου στον Μισισιπή δεν υπήρξαν νεκροί ή αγνοούμενοι

Η Μορένο περιέγραψε επίσης πώς εξελίχθηκε η εκκένωση του σκάφους. Καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το ποταμόπλοιο, αυτό άρχισε να βυθίζεται, πήρε κλίση και τελικά αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα άνθρωποι να βρεθούν μέσα στο νερό.

 

 

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αμερικανικές Αρχές.

Η επικεφαλής της Ακτοφυλακής της Νέας Ορλεάνης, Μέλανι Μπέρναμ, δήλωσε στην εφημερίδα «New Orleans Advocate» ότι το δεξαμενόπλοιο ενδέχεται να παρουσίασε βλάβη στο σύστημα πηδαλιουχίας.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η διερεύνηση του περιστατικού θα χρειαστεί χρόνο, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την κατεύθυνση των ερευνών.

 

 

Παράλληλα, το αμερικανικό Λιμενικό ανακοίνωσε την αναστολή της κυκλοφορίας των πλοίων στον Μισισιπή, έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξήρε την αποτελεσματικότητα των σωστικών συνεργείων.

 

 

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, έκανε λόγο για «απίστευτο έργο διάσωσης από τις ομάδες άμεσης επέμβασης».

«Είναι αξιοθαύμαστο ότι δεν σκοτώθηκε κανείς σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση», έγραψε χαρακτηριστικά.

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