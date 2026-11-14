Ζωή Κρονάκη: Δύσκολες ώρες για την παρουσιάστρια

Η απουσία από την εκπομπή και τα λόγια του Τάσου Ιορδανίδη

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Δύσκολες στιγμές περνάει η Ζωή Κρονάκη, η οποία θρηνεί μια σημαντική απώλεια στο στενό οικογενειακό της περιβάλλον, γεγονός που την κράτησε μακριά από τα τηλεοπτικά της καθήκοντα.

Το πρωί του Σαββάτου, η εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» στην ΕΡΤ ξεκίνησε με εντελώς διαφορετικό ύφος, καθώς ο Τάσος Ιορδανίδης βρέθηκε μόνος του στο πλατό. Από τα πρώτα λεπτά, ο ηθοποιός και παρουσιαστής θέλησε να ενημερώσει τους τηλεθεατές για τον λόγο της απουσίας της συνεργάτιδάς του, στέλνοντάς της παράλληλα ένα ζεστό και συγκινητικό μήνυμα συμπαράστασης. Όπως επεσήμανε, είναι η πρώτη φορά που η Ζωή απουσιάζει από την εκπομπή.

κρονακη

«Ξεκινάει ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για το "Καλημέρα, είπαμε", η Ζωή δεν θα είναι μαζί μας, στο οικογενειακό της περιβάλλον βιώνουν μία απώλεια. Η σκέψη όλων μας, η αγάπη μας είναι κοντά σου, Ζωούλα», ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα της ΕΡΤ.

Παρόλο που δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το δυσάρεστο γεγονός, από τα λεγόμενα του Τάσου Ιορδανίδη αφέθηκε να εννοηθεί ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο η Ζωή Κρονάκη θα επιστρέψει κανονικά στο πλευρό του.

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ΖΩΗ ΚΡΟΝΑΚΗ
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