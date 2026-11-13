Τζένη Γεωργιάδη: Γιορτάζει τα γενέθλια της με το νέο της τραγούδι

Το νέο τραγούδι συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video

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Η Τζένη Γεωργιάδη γιορτάζει με νέο τραγούδι
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Γεωργιάδη γιορτάζει τα γενέθλιά της με το νέο τραγούδι "Πήρα το Θάρρος", που κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου.
  • Το τραγούδι είναι μια δυναμική μπαλάντα με έντονα συναισθηματικά στοιχεία και συνοδεύεται από music video που γυρίστηκε στο Άλσος Καισαριανής.
  • Η μουσική υπογράφεται από τον Γιάννη Φρασέρη και οι στίχοι από τον Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.
  • Η Τζένη Γεωργιάδη συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο "Koukoutsi" κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
  • Το νέο τραγούδι προσφέρει ένα ξεχωριστό μουσικό δώρο στους θαυμαστές της, ανήμερα των γενεθλίων της.

Γενέθλια με το πιο όμορφο δώρο! Η Τζένη Γεωργιάδη κυκλοφορεί το «Πήρα το Θάρρος»!

Η Τζένη Γεωργιάδη υποδέχεται τη φετινή ημέρα των γενεθλίων της με τον πιο όμορφο και μουσικό τρόπο, χαρίζοντας στο κοινό της το νέο της τραγούδι με τίτλο «Πήρα το Θάρρος», που κυκλοφόρησε από την Panik Platinum στις 10 Νοεμβρίου!

Πρόκειται για μια δυναμική μπαλάντα γεμάτη συναίσθημα, ένταση και ερμηνευτική δύναμη, μέσα από την οποία η αγαπημένη τραγουδίστρια καταθέτει την ψυχή της και μας ταξιδεύει με τη μοναδική φωνή της.

Το νέο τραγούδι συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video, τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν στο Άλσος Καισαριανής, με φόντο την εντυπωσιακή θέα της Αθήνας από ψηλά. Ένα ξεχωριστό σκηνικό που αναδεικνύει τη συναισθηματική ένταση και τον δυναμισμό της νέας της μουσικής πρότασης.

Τζένη Γεωργιάδη: Γιορτάζει τα γενέθλια της με το νέο της τραγούδι

Τζένη Γεωργιάδη: Γιορτάζει τα γενέθλια της με το νέο της τραγούδι

Τη μουσική του «Πήρα το Θάρρος» υπογράφει ο Γιάννης Φρασέρης, ενώ τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, δημιουργώντας ένα τραγούδι με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, η Τζένη Γεωργιάδη συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο «Koukoutsi», μαζί με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο και την Κάτια Σαμαντζή, σε ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και όμορφες στιγμές.

Αυτή τη φορά, η Τζένη Γεωργιάδη έχει έναν επιπλέον λόγο να γιορτάζει, αφού επιλέγει να μοιραστεί με το κοινό της ένα ξεχωριστό μουσικό δώρο, ανήμερα των γενεθλίων της!

«Πήρα το Θάρρος» – Το νέο τραγούδι της Τζένης Γεωργιάδη που έρχεται να αγγίξει τις καρδιές μας!

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ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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