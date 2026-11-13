Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Από τον «Βόσκαρη», στις μεγάλες θεατρικές και τηλεοπτικές επιτυχίες

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Πρώτη Δημοσίευση: 17.06.21, 15:55
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Πρόκειται για έναν από τους πιο αυθεντικούς και πολυσυζητημένους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Με διαδρομή που ξεκινά από το Λουτράκι και φτάνει μέχρι τις μεγαλύτερες θεατρικές και τηλεοπτικές επιτυχίες, έχει καταφέρει να συνδυάσει τη σκληρή, ωμή αλήθεια της ερμηνείας του με μια βαθιά ευαισθησία. Από τον εμβληματικό «Βόσκαρη» στις Άγριες Μέλισσες και τον «Μανούσο» στο τωρινό Δυο Μαύρα Πουκάμισα, μέχρι τις πρωτοποριακές σκηνοθεσίες του στον τεχνοχώρο Cartel, ο Βασίλης Μπισμπίκης δε φοβάται να ρισκάρει και να εκτεθεί.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Παράλληλα, η προσωπική του ζωή βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο, κυρίως μέσα από τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή από το 2021 και την κοινή τους εγκατάσταση στη Φιλοθέη

Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ένα πολυσυζητημένο τροχαίο ατύχημα, όταν προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και αποχώρησε, υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε σε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ αποκαθιστώντας τις ζημιές. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Η τρυφερή ευχή στη Δέσποινα Βανδή για την πρεμιέρα της

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Τα πρώτα χρόνια και οι σπουδές

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γεννήθηκε στο Λουτράκι στις 29 Οκτωβρίου του 1977 κι είναι 49 ετών.

Ο πατέρας του, Μιχάλης Μπισμπίκης, υπήρξε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λουτρακίου και της Κορίνθου, ενώ διετέλεσε προπονητής σε διάφορες ποδοσφαιρικές ομάδες.

Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή

Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με την τέχνη, ο ίδιος εργάστηκε περιστασιακά ως σερβιτόρος, ενώ για τρία χρόνια δούλεψε ως κρουπιέρης στο Λουτράκι.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Στα 25 του χρόνια αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα για να σπουδάσει υποκριτική, αποφοιτώντας από τη Δραματική Σχολή της Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα στα Εξάρχεια.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Η τηλεοπτική πορεία και η εκτόξευση

Τα πρώτα του τηλεοπτικά βήματα περιλάμβαναν συμμετοχές σε σειρές όπως οι Αληθινοί έρωτες (Alpha, 2008), ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Λευτέρη Παπαπολίτη» στη δραματική σειρά Τα Μυστικά της Εδέμ (Mega, 2010-2011). Ακολούθησε η ιδιαίτερα επιτυχημένη ερμηνεία του στη σειρά Η λέξη που δε λες (Alpha, 2016), όπου υποδύθηκε τον πατέρα ενός αυτιστικού παιδιού.

Η φήμη του «εκτινάχτηκε» τη σεζόν 2020-2021 με τον ρόλο του αδίστακτου διευθυντή φυλακών, «Μάνου Βόσκαρη», στις Άγριες Μέλισσες του ΑΝΤ1. Αν και δέχτηκε έντονες αντιδράσεις για τη σκληρότητα του χαρακτήρα, η ερμηνεία του –ιδίως στη σκηνή του τέλους του ήρωα– απέσπασε διθυραμβικά σχόλια από κοινό και κριτικούς. 

Δέσποινα Βανδή: Καμάρωσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα του στο θέατρο

Από τότε, πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης, δείχνοντας διαφορετικές πτυχές του ταλέντου του.

Κομάντα και δράκοι (Mega, 2021): Υποδύθηκε έναν τρυφερό αστυνομικό και πατέρα που μετακομίζει με τα παιδιά του στην Κρήτη μετά τον θάνατο της συζύγου του.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Αυτή η νύχτα μένει (Alpha, 2022-2023): Ενσάρκωσε τον «Στρατή Βαρδάρη», ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου Όνειρο στο Αγρίνιο. 

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Σασμός (Alpha, 2023-2024): Εντάχθηκε στον τρίτο κύκλο της σειράς στον ρόλο του «Ανδρέα Βρουλάκη», ενός σκληρού άνδρα που επιστρέφει στην Κρήτη ζητώντας εκδίκηση.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια (Alpha, 2025-2026): Υποδύθηκε τον «Σπύρο Γιάμαρη», που ερωτεύεται την Κλέλια Ρένεση.

Το θέατρο, ο πολυχώρος Cartel και ο κινηματογράφος

Στο θέατρο, ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει αφήσει έντονο το σκηνοθετικό και υποκριτικό του αποτύπωμα. Η διασκευή του στο έργο του Τζον Στάινμπεκ Άνθρωποι και Ποντίκια στον τεχνοχώρο Cartel εξελίχθηκε σε θεατρικό φαινόμενο με αλλεπάλληλα sold out. Ακολούθησαν τολμηρές σκηνοθετικές δουλειές, όπως η ανατρεπτική μεταφορά των Κόκκινων Φαναριών (2022-2023) στο Cartel και το Έγκλημα και Τιμωρία (2023-2024) στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Μετά τη μετακόμιση της ομάδας Cartel σε νέο βιομηχανικό χώρο στον Ελαιώνα (πρώην εργοστάσιο Κλωσταί Πεταλούδα-Μουζάκη), επανέφερε την εμβληματική παράσταση Άνθρωποι και Ποντίκια για τη σεζόν 2025-2026, συνεχίζοντας τη μεγάλη επιτυχία.

Στον κινηματογράφο, ξεχώρισε το 2020 με τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη στην ταινία Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς (δίπλα στη Βίκυ Παπαδοπούλου), ενώ οι δύο δημιουργοί ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους στην ταινία Σπασμένη Φλέβα (2025).

Η Σπασμένη Φλέβα διεκδικεί υποψηφιότητα για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας στα επερχόμενα βραβεία.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Προσωπική ζωή

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υπήρξε παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Μιχάλη. Όπως έχει δηλώσει κατά καιρούς, η σύζυγός του ήταν ο άνθρωπος που του έχει αλλάξει τη ζωή.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Το ζευγάρι χώρισε το 2021 έπειτα από περίπου 15 χρόνια κοινής πορείας, διατηρώντας άριστες σχέσεις. 

Βανδή: «Με τον Βασίλη Μπισμπίκη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά»

Από το φθινόπωρο του 2021 βρίσκεται σε σχέση με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή, μια σχέση που βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Τον Μάρτιο του 2024 πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, υποβαλλόμενος σε διπλή επέμβαση καρδιάς (τοποθέτηση στεντ), την οποία ξεπέρασε επιτυχώς. 

Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»

Το πολυσυζητημένο τροχαίο στη Φιλοθέη

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας έπειτα από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη. Τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, επιστρέφοντας από βραδινή έξοδο με το αγροτικό του όχημα, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο

Ο ηθοποιός αποχώρησε από το σημείο χωρίς να ειδοποιήσει τις αρχές, ωστόσο ταυτοποιήθηκε γρήγορα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία, όπου συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος.

Στο δικαστήριο ζήτησε συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες, εξηγώντας πως σκοπεύε να επικοινωνήσει μαζί τους το επόμενο πρωί λόγω του περασμένου της ώρας. Τελικά, κρίθηκε ένοχος, του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ, ενώ αποκατέστησε πλήρως τις υλικές ζημιές των κατοίκων.

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ΔΥΟ ΜΑΥΡΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
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ΣΑΣΜΟΣ
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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