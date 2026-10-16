Δέσποινα Βανδή: Καμάρωσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα του στο θέατρο

Το βίντεο από την πρεμιέρα του Σωσμένος και το χειροκρότημα

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης "Σωσμένος" με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη.
  • Η παράσταση επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στον Τεχνοχώρο Cartel, μετά από επιτυχία και sold out πέρυσι.
  • Η Βανδή μοιράστηκε βίντεο από την πρεμιέρα στα social media, εκφράζοντας τη στήριξή της στον σύντροφό της.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2021 και έχουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
  • Μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, όπως η αγάπη για τα ταξίδια στην Κρήτη.

Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε στο θέατρο για την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της παράστασης Σωσμένος, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης, επιλέγοντας να στηρίξει από κοντά τον σύντροφό της σε μια ακόμη σημαντική επαγγελματική του στιγμή. Η παρουσία της καταγράφηκε και στα social media, καθώς μετά το τέλος της βραδιάς μοιράστηκε βίντεο από τη σκηνή με την υπόκλιση των συντελεστών και το χειροκρότημα του κοινού.

Δέσποινα Βανδή: Καμάρωσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα του στο θέατρο

Η τραγουδίστρια παρακολούθησε την πρεμιέρα και στάθηκε στο πλευρό του ηθοποιού, όπως έχει κάνει και σε άλλες στιγμές της επαγγελματικής του διαδρομής. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε τόσο στην παρουσία της στην αίθουσα όσο και στην ανάρτηση που ακολούθησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Βανδή: «Με τον Βασίλη Μπισμπίκη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά»

Δέσποινα Βανδή: Καμάρωσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα του στο θέατρο

Πρεμιέρα για τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Σωσμένος

Η παράσταση Σωσμένος επέστρεψε για δεύτερη σεζόν και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε ξανά στη σκηνή ως πρωταγωνιστής. Το έργο του Έντουαρντ Μποντ συνεχίζει για δεύτερη σεζόν στον Τεχνοχώρο Cartel, μετά τη θερμή υποδοχή και τα συνεχόμενα sold out της περασμένης χρονιάς. Ο Βασίλης Μπισμπίκης σκηνοθετεί ένα από τα πιο τολμηρά και αμφιλεγόμενα έργα του σύγχρονου θεάτρου και συναντά επί σκηνής τη Λένα Κιτσοπούλου σε μια ανατρεπτική καλλιτεχνική συνεργασία. 

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Η δημόσια παρουσία του ζευγαριού

Εδώ κι αρκετά χρόνια που η Δέσποινα Βανδή κι ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι μαζί, εκφράζουν ανοιχτά τον θαυμασμό και την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον, με κοινές εμφανίσεις τόσο σε θεατρικές όσο και σε άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Δέσποινα Βανδή: Καμάρωσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα του στο θέατρο

Η σχέση τοιυς ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2021, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της τραγουδίστριας από τον Ντέμη Νικολαΐδη, και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της ελληνικής σόουμπιζ. Η πρώτη τους δημόσια κοινή εμφάνιση σε θεατρική πρεμιέρα επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πολύ θερμής και εξωστρεφούς πορείας.

Μπισμπίκης: Ο έρωτάς του για τη Δέσποινα και η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη

Πέρα από την προσωπική τους ζωή, οι δυο τους μοιράζονται μια βαθιά αμοιβαία εκτίμηση για την επαγγελματική πορεία του καθενός. Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκεται τακτικά στο πλευρό της τραγουδίστριας στις μουσικές της εμφανίσεις, ενώ η Δέσποινα Βανδή στηρίζει ενεργά τις θεατρικές και σκηνοθετικές του δουλειές. Παράλληλα, τους συνδέει η αγάπη για τα ταξίδια και ιδιαίτερα για την Κρήτη, την οποία επισκέπτονται συχνά για να χαλαρώσουν μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
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ΣΩΣΜΕΝΟΣ
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