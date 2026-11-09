Travel Tuesday 2026: Πότε είναι & ποιες ταξιδιωτικές προσφορές περιλαμβάνει

Ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2017 κι εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο

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Η Travel Tuesday 2026 «πέφτει» την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου και αφορά όσους αναζητούν χαμηλότερες τιμές για τα επόμενα ταξίδια τους. Ακολουθεί τη Black Friday και τη Cyber Monday και έχει συνδεθεί με προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, καταλύματα και οργανωμένα πακέτα διακοπών. Πρόκειται για μια τάση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, αλλά σταδιακά αποκτά μεγαλύτερη παρουσία και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Για τους ταξιδιώτες, το βασικό ερώτημα είναι τι μπορούν να βρουν εκείνη την ημέρα. Οι εκπτώσεις δεν περιορίζονται στις πτήσεις, καθώς αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου αξιοποιούν την περίοδο των μεγάλων προσφορών για να ενισχύσουν τις κρατήσεις τους. Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται σε ένα ευρύτερο πακέτο επιλογών που καλύπτει διαφορετικούς τύπους ταξιδιού και διαφορετικά budgets.

Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να ενεργοποιούν τις προσφορές τους ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, ενώ οι πιο χαμηλές τιμές μπορεί να εμφανιστούν το πρωί της Τρίτης. Το τελικό όφελος για τον καταναλωτή εξαρτάται από παράγοντες όπως η εταιρεία, ο προορισμός και η διαθεσιμότητα των θέσεων.

Travel Tuesday: Πώς ξεκίνησε

Η Travel Tuesday πρωτοεμφανίστηκε το 2017, όταν η διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης πτήσεων Hopper κατέγραψε αυξημένη δραστηριότητα στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων τη συγκεκριμένη ημέρα. Από εκείνο το σημείο και μετά, η αγορά άρχισε να αντιμετωπίζει την Τρίτη μετά το Σαββατοκύριακο της Ημέρας των Ευχαριστιών ως ξεχωριστή περίοδο αγορών για ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Cyber Monday 2026: Πότε «πέφτει» και σε τι διαφέρει από την Black Friday

Αρχικά, η έμφαση δόθηκε στις αεροπορικές μετακινήσεις. Στην πορεία, όμως, οι προσφορές επεκτάθηκαν και σε άλλες κατηγορίες του τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η Travel Tuesday αφορά περισσότερους παρόχους και περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν:

  • εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια
  • χαμηλότερες τιμές σε ξενοδοχεία και διαμονή
  • προσφορές σε καταλύματα
  • μειωμένες χρεώσεις σε οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα
  • εμπορικές ενέργειες από ταξιδιωτικά γραφεία

Black Friday 2026: Πότε είναι φέτος και τι να περιμένετε

Τι εκπτώσεις αναμένονται στην Travel Tuesday 2026

Οι εκπτώσεις της Travel Tuesday 2026 στις πτήσεις εκτιμάται ότι μπορούν να κινηθούν κατά μέσο όρο από 15% έως 25%. Το ποσοστό αυτό δεν είναι ενιαίο για όλες τις περιπτώσεις.

Για όσους σχεδιάζουν ταξίδι μέσα στο 2027 ή θέλουν να κλείσουν νωρίτερα τις επόμενες αποδράσεις τους, η 1η Δεκεμβρίου 2026 είναι μια ημερομηνία που μπαίνει ήδη στο ημερολόγιο.
 

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