Σορός σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα

Σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, το βράδυ της Κυριακής.

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Η βαλίτσα βρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε πεζοδρόμιο και εντοπίστηκε από αλλοδαπό περαστικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Η έντονη δυσοσμία τον οδήγηδε να καλέσει την αστυνομία.

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα.

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Στο σημείο έχε σπεύσει ιατροδικαστής, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιτόπια έρευνα.

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ