Σορός σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα

Σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, το βράδυ της Κυριακής.
Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Η βαλίτσα βρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε πεζοδρόμιο και εντοπίστηκε από αλλοδαπό περαστικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Η έντονη δυσοσμία τον οδήγηδε να καλέσει την αστυνομία.
Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα.
Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Στο σημείο έχε σπεύσει ιατροδικαστής, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιτόπια έρευνα.
Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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