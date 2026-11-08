Άγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε σορός μέσα σε βαλίτσα

Αναμένεται ιατροδικαστής στο σημείο

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Σορός σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα την Κυριακή.
  • Η βαλίτσα βρέθηκε σε πεζοδρόμιο από αλλοδαπό περαστικό λόγω έντονης δυσοσμίας.
  • Η αστυνομία και ιατροδικαστής έσπευσαν στο σημείο για έρευνα.
  • Ο χώρος έχει αποκλειστεί για την επιτόπια έρευνα από τις αρχές.

Σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, το βράδυ της Κυριακής. 

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Η βαλίτσα βρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε πεζοδρόμιο και εντοπίστηκε από αλλοδαπό περαστικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Η έντονη δυσοσμία τον οδήγηδε να καλέσει την αστυνομία. 

Άγιος Παντελεήμονας: Ανρθώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα.

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Στο σημείο έχε σπεύσει ιατροδικαστής, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιτόπια έρευνα.

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα/ EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

 

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ΣΟΡΟΣ
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ΒΑΛΙΤΣΑ
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ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
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