Εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο μιας σπείρας, που έκανε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν έξι άτομα και η λεία τους ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Όπως ανέφερε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα ενός σπιτιού στα Άνω Λιόσια για να μπουν στην «καρδιά» της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε αυτή την υπόθεση τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας κατάφεραν να μπουν και μάλιστα εντόπισαν ένα τηλέφωνο, κρυμμένο κάτω από έναν καναπέ, ενώ τα μέλη της σπείρας προλάβαν να καταστρέψουν 4 συσκευές.

Η λεία της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες

Έβρισκαν υποψήφια θύματα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, με οποίον μιλούσαν έσβηναν το όνομα του και χρησιμοποιώντας το γνωστό κόλπο των μαϊμού υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα.

Στο ισόγειο ήταν το τηλεφωνικό κέντρο και στον πρώτο όροφο ένα χρηματοκιβώτιο όπου μέσα βρέθηκαν 28 χρυσές λίρες, 60 βραχιόλια, 118 σκουλαρίκια, 63 ρολόγια, 29 δαχτυλίδια και 47 αλυσίδες. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εξιχνιάστηκαν συνολικά 24 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο όφελος να υπερβαίνει τις 565.000 ευρώ.