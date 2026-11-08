Σε τραγωδία κατέληξε για μία ακόμη φορά η απόπειρα παράνομης διακίνησης μεταναστών στην Κρήτη. Ένας νεκρός άνδρας περισυνελέγη και 28 αλλοδαποί διασώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά και ρυμουλκό, τα οποία προχώρησαν στη διάσωση των 28 αλλοδαπών και στην περισυλλογή της σορού του άνδρα.
Κρήτη: «Απόβαση» με πάνω από 2.000 αφίξεις μεταναστών σε 24 ώρες
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ δύο από αυτούς διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα συνεχίζεται η «απόβαση» μεταναστών στην Κρήτη, ενώ μόλις πριν δύο ημέρες σημειώθηκαν 927 αφίξεις μέσα σε 24 ώρες!Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.