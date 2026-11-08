Ένας νεκρός και 28 διασωθέντες μετανάστες νότια της Κρήτης

Σε τραγωδία κατέληξε μία ακόμη απόπειρα παράνομης διακίνησης

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Ελλαδα
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας νεκρός και 28 διασωθέντες μετανάστες νότια της Κρήτης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης.
  • Η επιχείρηση συντονίστηκε από το ΕΚΣΕΔ και εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex.
  • Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, με δύο από αυτούς να χρειάζονται ιατρική φροντίδα.
  • Η κατάσταση της παράνομης διακίνησης μεταναστών στην Κρήτη παραμένει κρίσιμη, με 927 αφίξεις σε 24 ώρες πρόσφατα.

Σε τραγωδία κατέληξε για μία ακόμη φορά η απόπειρα παράνομης διακίνησης μεταναστών στην Κρήτη.  Ένας νεκρός άνδρας περισυνελέγη και 28 αλλοδαποί διασώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Μεταναστευτικές ροές: Ασφυκτική πίεση σε Κρήτη και Γαύδο

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά και ρυμουλκό, τα οποία προχώρησαν στη διάσωση των 28 αλλοδαπών και στην περισυλλογή της σορού του άνδρα.

Κρήτη: «Απόβαση» με πάνω από 2.000 αφίξεις μεταναστών σε 24 ώρες

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ δύο από αυτούς διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα συνεχίζεται η «απόβαση» μεταναστών στην Κρήτη, ενώ μόλις πριν δύο ημέρες σημειώθηκαν 927 αφίξεις μέσα σε 24 ώρες!

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