Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επεισόδια και συγκρούσεις στο Παρίσι & άλλες πόλεις

Χειροπέδες στον εκπρόσωπο των «Κίτρινων Γιλέκων»

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Διαδηλώσεις, επεισόδια και ένταση στο Παρίσι κι άλλες γαλλικές πόλεις/ ρεπορτάζ Μαρία Δεναξά, Άννα Λίττινα στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας στη Γαλλία για τέταρτο Σαββατοκύριακο, με συμμετοχή σε πολλές πόλεις, όπως το Παρίσι, η Λυών και η Μασσαλία.
  • Στο Παρίσι, επεισόδια με χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης από την αστυνομία και επιθέσεις διαδηλωτών με πέτρες και μπουκάλια.
  • Συνελήφθη ο εκπρόσωπος των Κίτρινων Γιλέκων, ενώ οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία κοντά στο Ελιζέ.
  • Στη Λυών, οδομαχίες με δακρυγόνα και καπνογόνα, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να απωθήσουν τους διαδηλωτές.
  • Επεισόδια και στο Κλερμόν - Φεράν, με αστυνομικές δυνάμεις να αποτρέπουν την πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

Στους δρόμους του Παρισιού, αλλά και δεκάδων άλλων πόλεων, βγήκαν για τέταρτο Σαββατοκύριακο οι Γάλλοι, που ζητούν μέτρα κατά της ακρίβειας και στήριξη σε μαθητές και φοιτητές.

Γαλλία: 1.000 συλλήψεις και δύο σοβαρά τραυματίες

Για άλλη μια νύχτα το Παρίσι, αλλά και τα κέντρα μεγάλων γαλλικών πολεων, όπως είναι η Λυών και η Μασσαλία, μετατράπηκαν σε εμπόλεμες ζώνες, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στο Παρίσι, Μαρία Δεναξά στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων. «Κάθε λίγο ακούγονται εδώ εκρήξεις από χειροβομβίδες κρότου λάμψης που χρησιμοποιεί η αστυνομία για να διαλύσει το πλήθος, στο οποίο έχουν παρεισφρύσει ταραχοποιοί που πετούν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις», είπε.

Διαδηλώσεις, επεισόδια και ένταση στο Παρίσι/ AP Photo/Emma Da Silva

Διαδηλώσεις, επεισόδια και ένταση στο Παρίσι/ AP Photo/Emma Da Silva

Η «Πλατεία του Έθνους» περικυκλώθηκε από άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων της αστυνομίας, ενώ στους διπλανούς δρόμους εκτυλισσόταν ανθρωποκυνηγητό.

Διαδηλώσεις, επεισόδια και ένταση στο Παρίσι/ AP Photo/Emma Da Silva

Διαδηλώσεις, επεισόδια και ένταση στο Παρίσι/ AP Photo/Emma Da Silva

Χειροπέδες στον εκπρόσωπο των «Κίτρινων Γιλέκων»

Μία ομάδα διαδηλωτών βρέθηκε σε αστυνομικό κλοιό στην πλατεία Ομονοίας στο Παρίσι. Η πλατεία βρίσκεται λίγα βήματα από το Προεδρικό Μέγαρο και κάθε διαδήλωση στην περιοχή απαγορεύεται. Όμως, οι επικεφαλής των Κίτρινων Γιλέκων κάλεσαν τους διαδηλωτές σε ανυπακοή. 

Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επεισόδια και συγκρούσεις στο Παρίσι & άλλες πόλεις

Έξω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης  οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον εκπρόσωπο τύπου των Κίτρινων Γιλέκων. Τον έσερναν στο πεζοδρόμιο και εκείνος τραγουδούσε το «On Est La», δηλαδή «Είμαστε εδώ», τον ύμνο του κινήματος.

Μια ανάσα από το Ελιζέ μέλη των Κίτρινων Γιλέκων έκαναν καθιστική διαμαρτυρία. 

Επεισόδια με δακρυγόνα στους δρόμους της Λυών

Οι οδομαχίες στη Λυών έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Αστυνομικοί και διαδηλωτές εκσφενδόνιζαν ο ένας στον άλλο δακρυγόνα και καπνογόνα. 

Διαδηλώσεις, επεισόδια και ένταση στο Παρίσι/ AP Photo/Emma Da Silva

Διαδηλώσεις, επεισόδια και ένταση στο Παρίσι/ AP Photo/Emma Da Silva

Επεισόδια και στο Κλερμόν - Φεράν με τους αστυνομικούς να απωθούν με τις ασπίδες τους διαδηλωτές, ώστε να μην πλησιάσουν στο κέντρο της πόλης.  
 

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