Μπέσσυ Μάλφα: «Δεν είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, η μητέρα των κοριτσιών... είμαι η Μπέσσυ, ρε παιδιά!» / Βίντεο: Mega

Η Μπέσσυ Μάλφα, είναι καταξιωμένη ηθοποιός με αξιόλογη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, την οποία απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο στην κωμική σειρά «Κάμπινγκ».

Γνωρίζοντας την Μπέσσυ Μάλφα - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Το πραγματικό της όνομα είναι Παναγιώτα Βασιλοπούλου, είναι 60 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @bessy.malfa

Η μητέρα της, Όλγα Μάλφα, ήταν ζωγράφος, απόφοιτος της Σχολής Βακαλό, ενώ ο πατέρας της Γιάννης Βασιλόπουλος, ανήκε στο Πολεμικό Ναυτικό. Έχει έναν αδερφό, τον Γιώργο Βασιλόπουλο

Η Μπέσσυ Μάλφα με τον σύζυγό της Γεράσιμο Σκιαδαρέση / Φωτογραφία: NDP

Η Μπέσσυ Μάλφα αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ» (Saint Joseph), σπούδασε θέατρο στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, χορό στην Κρατική Ορχηστική Σχολή Χορού και κλασικό τραγούδι στο Ωδείο Αθηνών

Για την επαγγελματική της πορεία προτίμησε να χρησιμοποιήσει το επίθετο της μητέρας της και αυτό διότι όταν ήταν στο Θέατρο Τέχνης δούλευε ταυτόχρονα και ως χορεύτρια - τραγουδίστρια, ενώ δεν επιτρεπόταν

Από το 1997 είναι παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, με τον οποίο γνωρίστηκε στο σίριαλ «Πανδοχείο βρικολάκων» το 1994. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά

Η Μπέσσυ Μάλφα έχει συμμετάσχει σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές, καθώς και κινηματογραφικές ταινίες, σημειώνοντας αξιόλογη πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Μπέσυ Μάλφα το 2008 / Φωτογραφίες: NDP

Μπέσυ Μάλφα: Ο γάμος με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, τα παιδιά και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε

Η Μπέσσυ Μάλφα ανέβηκε τα σσκαλιά της εκκλησίας το 1997 με τον επίσης ηθοποιό Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Κουμπάρους τους είχαν τους επίσης ηθοποιούς Λήδα Ματσάγγου, Στέλιο Μάινα και Γιώργο Στριφτάρη. Έκτοτε, αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου, με κοινές συνεργασίες αλλά και στήριξη ο ένας στον άλλον σε δύσκολες στιγμές.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τις δίδυμες Όλγα και Νίκη, που πήραν τα ονόματά των γιαγιάδων τους, οι οποίες ακολουθούν καλλιτεχνικά βήματα ως τραγουδίστριες, και τον Γιάγκο, ο οποίος πήρε το όνομα Ιωάννης Άγγελος, εμπνευσμένος από τον ήρωα του βιβλίου «Ο Μαύρος Άγγελος» της Μίκα Βαλτάρη.

Η Μπέσυ Μάλφα με τις κόρες της Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση / Φωτογραφία: NDP

Η Μπέσυ Μάλφα είχε μιλήσει δημόσια και για το θέμα υγείας που αντιμετώπισε, λέγοντας σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι: «Εγώ δεν είχα καρκίνο, έχει τεράστια διαφορά. Πρέπει να τα προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτά τα πράγματα, επειδή με είχαν ενοχλήσει τα δημοσιεύματα τότε, γιατί η άγνοια μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε φοβίες και σε τρόμο. Είναι άλλο το μηνιγγίωμα, που είναι όγκος στον εγκέφαλο, χειρουργείται και θεραπεύεται άμεσα και είναι άλλο η ασθένεια».

«Εγώ το βίωσα πολύ καλά, δεν φοβήθηκα καθόλου, το αντίθετο. Πήγα τη μία μέρα έκανα το χειρουργείο μου, την άλλη μέρα ξύπνησα. Έμεινα δύο μέρες στο νοσοκομείο και γύρισα σπίτι μου», είχε αποκαλύψει η γνωστή ηθοποιός στην εκπομπή «Πρωινό».

Τηλεοπτικές σειρές:

10η εντολή (2005-2007)

Safe sex (2008)

Έχω Παιδιά (2024)

Όταν ο Χάρης Χώρισε τη Μαίρη (1998)

Αν ήμουν πλούσιος (2019)

Απόστολος και μόνος (2006)

Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά (1992)

Βιντεογραφίες (1989)

Γάμος με τα όλα του: Ο γάμος είναι φυλακή (2006)

Δια ταύτα: Πίσω έχει η χήρα την ουρά (2014)

Δρόμοι της πόλης: Σκοτεινός κόσμος (1995)

Είναι στιγμές (2012)

Εντιμότατοι κερατάδες: Το θύμα κερατάς (2007)

Η γενιά των 592€: Έργο τέχνης (2011)

Η ώρα η καλή (2004)

Θα σε δω στο πλοίο (2000)

Κάμπινγκ (2026)

Και πάλι φίλοι (1999)

Κωστής Παλαμάς (1993)

Κόκκινος κύκλος: Happy end

Κόκκινος κύκλος (2001-2002)

Μαύρα μεσάνυχτα (2008)

Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα (2013)

Ο ιός του πατέρα (1996)

Πανδοχείο βρυκολάκων (1992)

Σ' αγαπάω μεν... αλλά (2021)

Σαν τον σκύλο με τη γάτα (2003)

Τα Φιλαράκια (2002)

Τμήμα ηθών: Χωρίς άλλοθι (1994)

Το Καφέ της Χαράς (2019)

Το αμάρτημα της μητρός μου (2012)

Το τελευταίο αντίο (1994)

Χαιρέτα μου τον Πλάτανο (2020)

Κινηματογραφικές ταινίες:

I love Καρδίτσα (2010)

Ακροπόλ (1996)

Απ' τα κόκαλα βγαλμένα (2011)

Απόστολος και μόνος (2006)

Βαλκανιζατέρ (1997)

Βασίλισσα μαϊμού (2000)

Ζητείται ψεύτης (2010)

Λάρισα Εμπιστευτικό (2012)

Μαζί τα φάγαμε (2018)

Οι γαμπροί της Ευτυχίας (2015)

Το μυστικό του Νοέμβρη (2002)

Τρυφερότητα (2008)

Θεατρικές παραστάσεις