Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση

Το βιογραφικό της γνωστής ηθοποιού, τραγουδίστριας και χορεύτριας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.26 , 11:44 MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη
05.11.26 , 11:30 Μικρά και μεγάλα μυστικά που έμαθα για τις μάσκες ματιών
05.11.26 , 11:26 Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αττική
05.11.26 , 11:20 Βερολίνο: Νεκρός σε ξενοδοχείο ο 55χρονος αντιπρόεδρος της Βαυαρίας
05.11.26 , 11:15 Αντώνης Ρέμος: Στις πρόβες Βανδή - Θεοδωρίδου πριν την πρεμιέρα τους
05.11.26 , 11:07 Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
05.11.26 , 10:59 Συναγερμός για βόμβα σε πτήση από Δουβλίνο για Ρώμη
05.11.26 , 10:39 Δημογραφικό: Η Ελλάδα θα χάσει σχεδόν 3.000.000 κατοίκους έως το 2080
05.11.26 , 10:36 Ιώαννα Τούνη: Ο παραμυθένιος χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
05.11.26 , 10:35 Battle Of The Best 2026: 21 χρόνια Street Dance στη Θεσσαλονίκη
05.11.26 , 10:33 Ο Πίνακας - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο Ψυρρή
05.11.26 , 10:17 Συμμορία με χειροβομβίδες: «Θέλω να πεθάνουν αθώοι»
05.11.26 , 10:09 Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα
05.11.26 , 10:00 Οι Σκιαδαρέσες ζωντανά στο Block 33 το Σάββατο 28 Νοεμβρίου
05.11.26 , 09:32 Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Μαρία Ηλιάκη: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ ντροπή για την περίοδό μου»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η νέα τρυφερή φωτογραφία του 13χρονου γιου του
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Μπέσσυ Μάλφα: «Δεν είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, η μητέρα των κοριτσιών... είμαι η Μπέσσυ, ρε παιδιά!» / Βίντεο: Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπέσσυ Μάλφα, πραγματικό όνομα Παναγιώτα Βασιλοπούλου, είναι 60 ετών και γνωστή ηθοποιός, συμμετέχοντας στην κωμική σειρά «Κάμπινγκ».
  • Είναι παντρεμένη από το 1997 με τον ηθοποιό Γεράσιμο Σκιαδαρέση και έχουν τρία παιδιά, τις δίδυμες Όλγα και Νίκη και τον Γιάγκο.
  • Η Μπέσσυ Μάλφα έχει σπουδάσει θέατρο, χορό και κλασικό τραγούδι, χρησιμοποιώντας το επίθετο της μητέρας της στην καριέρα της.
  • Αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας με μηνιγγίωμα, το οποίο χειρουργήθηκε επιτυχώς χωρίς να έχει καρκίνο.
  • Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, με αξιόλογη καλλιτεχνική πορεία.

Η Μπέσσυ Μάλφα, είναι καταξιωμένη ηθοποιός με αξιόλογη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, την οποία απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο στην κωμική σειρά «Κάμπινγκ».

Μπέσσυ Μάλφα: «Δεν είμαι μόνο γυναίκα του Σκιαδαρέση & μαμά των κοριτσιών»

Όλγα Σκιαδαρέση: Παντρεύτηκε μυστικά η κόρη του Σκιαδαρέση και της Μάλφα

Γνωρίζοντας την Μπέσσυ Μάλφα - Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Το πραγματικό της όνομα είναι Παναγιώτα Βασιλοπούλου, είναι 60 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @bessy.malfa
  • Η μητέρα της, Όλγα Μάλφα, ήταν ζωγράφος, απόφοιτος της Σχολής Βακαλό, ενώ ο πατέρας της Γιάννης Βασιλόπουλος, ανήκε στο Πολεμικό Ναυτικό. Έχει έναν αδερφό, τον Γιώργο Βασιλόπουλο

Η Μπέσσυ Μάλφα με τον σύζυγό της Γεράσιμο Σκιαδαρέση / Φωτογραφία: NDP

Η Μπέσσυ Μάλφα με τον σύζυγό της Γεράσιμο Σκιαδαρέση / Φωτογραφία: NDP
  • Η Μπέσσυ Μάλφα αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ» (Saint Joseph), σπούδασε θέατρο στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, χορό στην Κρατική Ορχηστική Σχολή Χορού και κλασικό τραγούδι στο Ωδείο Αθηνών
  • Για την επαγγελματική της πορεία προτίμησε να χρησιμοποιήσει το επίθετο της μητέρας της και αυτό διότι όταν ήταν στο Θέατρο Τέχνης δούλευε ταυτόχρονα και ως χορεύτρια - τραγουδίστρια, ενώ δεν επιτρεπόταν

 

 

  • Από το 1997 είναι παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, με τον οποίο γνωρίστηκε στο σίριαλ «Πανδοχείο βρικολάκων» το 1994. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά
  • Η Μπέσσυ Μάλφα έχει συμμετάσχει σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές, καθώς και κινηματογραφικές ταινίες, σημειώνοντας αξιόλογη πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Μάλφα για Σκιαδαρέση: «Κάνουμε ταξίδια τώρα που μείναμε οι δυο μας»

Η Μπέσυ Μάλφα το 2008 / Φωτογραφίες: NDP

Η Μπέσυ Μάλφα το 2008 / Φωτογραφίες: NDP

Μπέσυ Μάλφα: Ο γάμος με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, τα παιδιά και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε 

Η Μπέσσυ Μάλφα ανέβηκε τα σσκαλιά της εκκλησίας το 1997 με τον επίσης ηθοποιό Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Κουμπάρους τους είχαν τους επίσης ηθοποιούς Λήδα Ματσάγγου, Στέλιο Μάινα και Γιώργο Στριφτάρη. Έκτοτε, αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου, με κοινές συνεργασίες αλλά και στήριξη ο ένας στον άλλον σε δύσκολες στιγμές.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τις δίδυμες Όλγα και Νίκη, που πήραν τα ονόματά των γιαγιάδων τους, οι οποίες ακολουθούν καλλιτεχνικά βήματα ως τραγουδίστριες, και τον Γιάγκο, ο οποίος πήρε το όνομα Ιωάννης Άγγελος, εμπνευσμένος από τον ήρωα του βιβλίου «Ο Μαύρος Άγγελος» της Μίκα Βαλτάρη.

Η Μπέσυ Μάλφα με τις κόρες της Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση / Φωτογραφία: NDP

Η Μπέσυ Μάλφα με τις κόρες της Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση / Φωτογραφία: NDP

Η Μπέσυ Μάλφα είχε μιλήσει δημόσια και για το θέμα υγείας που αντιμετώπισε, λέγοντας σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι: «Εγώ δεν είχα καρκίνο, έχει τεράστια διαφορά. Πρέπει να τα προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτά τα πράγματα, επειδή με είχαν ενοχλήσει τα δημοσιεύματα τότε, γιατί η άγνοια μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε φοβίες και σε τρόμο. Είναι άλλο το μηνιγγίωμα, που είναι όγκος στον εγκέφαλο, χειρουργείται και θεραπεύεται άμεσα και είναι άλλο η ασθένεια».

«Εγώ το βίωσα πολύ καλά, δεν φοβήθηκα καθόλου, το αντίθετο. Πήγα τη μία μέρα έκανα το χειρουργείο μου, την άλλη μέρα ξύπνησα. Έμεινα δύο μέρες στο νοσοκομείο και γύρισα σπίτι μου», είχε αποκαλύψει η γνωστή ηθοποιός στην εκπομπή «Πρωινό».

 

 

Τηλεοπτικές σειρές:

  • 10η εντολή (2005-2007)
  • Safe sex (2008)
  • Έχω Παιδιά (2024)
  • Όταν ο Χάρης Χώρισε τη Μαίρη (1998)
  • Αν ήμουν πλούσιος (2019)    
  • Απόστολος και μόνος (2006) 
  • Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά  (1992)
  • Βιντεογραφίες (1989)
  • Γάμος με τα όλα του: Ο γάμος είναι φυλακή  (2006)
  • Δια ταύτα: Πίσω έχει η χήρα την ουρά (2014)
  • Δρόμοι της πόλης: Σκοτεινός κόσμος (1995)
  • Είναι στιγμές (2012)
  • Εντιμότατοι κερατάδες: Το θύμα κερατάς (2007)
  • Η γενιά των 592€: Έργο τέχνης (2011)
  • Η ώρα η καλή (2004)
  • Θα σε δω στο πλοίο  (2000)
  • Κάμπινγκ (2026)    
  • Και πάλι φίλοι (1999)
  • Κωστής Παλαμάς (1993)   
  • Κόκκινος κύκλος: Happy end    
  • Κόκκινος κύκλος (2001-2002)
  • Μαύρα μεσάνυχτα (2008)
  • Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα (2013)   
  • Ο ιός του πατέρα (1996)
  • Πανδοχείο βρυκολάκων (1992)
  • Σ' αγαπάω μεν... αλλά (2021)
  • Σαν τον σκύλο με τη γάτα (2003)    
  • Τα Φιλαράκια (2002) 
  • Τμήμα ηθών: Χωρίς άλλοθι  (1994)
  • Το Καφέ της Χαράς (2019)  
  • Το αμάρτημα της μητρός μου (2012)  
  • Το τελευταίο αντίο (1994) 
  • Χαιρέτα μου τον Πλάτανο (2020)

Κινηματογραφικές ταινίες:

  • I love Καρδίτσα (2010)
  • Ακροπόλ (1996)
  • Απ' τα κόκαλα βγαλμένα (2011)
  • Απόστολος και μόνος (2006) 
  • Βαλκανιζατέρ (1997)
  • Βασίλισσα μαϊμού (2000)
  • Ζητείται ψεύτης (2010)  
  • Λάρισα Εμπιστευτικό (2012)
  • Μαζί τα φάγαμε (2018)
  • Οι γαμπροί της Ευτυχίας (2015)   
  • Το μυστικό του Νοέμβρη (2002)
  • Τρυφερότητα (2008)

Θεατρικές παραστάσεις

  • Άκρως συμπαντικό (2022)
  • Σκρούτζ the musical (2022)
  • Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω (2021)
  • SHIRLEY VALENTINE (2019)
  • Η Παριζιάνα (2019)
  • SHIRLEY VALENTINE (Θεατρική Παράσταση 2018-2019)
  • Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή (2017)
  • Χωρίζουμε λέμε... (2016)
  • Το σώσε (015)
  • Ο άσχημος ( 2008)
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
 |
ΜΠΕΣΣΥ ΜΑΛΦΑ
 |
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αντώνης Ρέμος: Στις πρόβες Βανδή - Θεοδωρίδου πριν την πρεμιέρα τους
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος: Στις πρόβες Βανδή - Θεοδωρίδου πριν την πρεμιέρα τους
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιώαννα Τούνη: Ο παραμυθένιος χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Έλντα Πανοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
Στεφανία Γουλιώτη
Celebrities & Gossip Νεα
Στεφανία Γουλιώτη: Τα «έσπασε» στο πάρτι γενεθλίων της - Τα πόσα «έκλεισε»;
Ευαγγελία Συριοπούλου: Το Παιδαγωγικό, τα καλλιστεία & η οικογένεια
Celebrities & Gossip Νεα
Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, το ύψος, η οικογένεια & τα καλλιστεία
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η νέα τρυφερή φωτογραφία του 13χρονου γιου του
Ευρυδίκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη: Συγκινεί για τα 30α γενέθλια του γιου της, Άγγελου Θεοφάνους!
Hailey: Πάσχει Από Προεμμηνορροϊκή Δυσφορική Διαταραχή
Celebrities & Gossip Νεα
Hailey Bieber: Πάσχει από προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή - Τι είναι
Χριστίνα Μπόμπα
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστίνα Μπόμπα: «Τυχερέ Σάκη» - Ακόμη ένα κορίτσι στο σπίτι του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top