Ευρυδίκη: Συγκινεί για τα 30α γενέθλια του γιου της, Άγγελου Θεοφάνους!

«Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου για να με κάνεις καλύτερο άνθρωπο»

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη γιόρτασε δημόσια τα 30α γενέθλια του γιου της, Άγγελου Θεοφάνους, με ανάρτηση στα social media.
  • Στην ανάρτησή της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της και μοιράστηκε οικογενειακές φωτογραφίες.
  • Ο Άγγελος Θεοφάνους είναι γιος της Ευρυδίκης και του συνθέτη Γιώργου Θεοφάνους, με τον οποίο χώρισαν το 2001.
  • Έχει επιλέξει να ακολουθήσει καριέρα στον σχεδιασμό video games, διαφορετική από αυτή των γονιών του.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε ευχές από followers και καλλιτέχνες, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση μητέρας-γιου.

Με μια προσωπική ανάρτηση στα social media, η Ευρυδίκη επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στον γιο της, Άγγελο Θεοφάνους, ο οποίος την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έκλεισε τα 30 του χρόνια. Η Κύπρια τραγουδίστρια συνόδευσε το μήνυμά της με φωτογραφικά στιγμιότυπα από παλαιότερες οικογενειακές στιγμές και μίλησε για τη μέρα που, όπως περιέγραψε, ένιωσε την αληθινή ευτυχία.

Η Ευρυδίκη ευχήθηκε στον μοναχογιό της για τα γενέθλιά του!

Η Ευρυδίκη ευχήθηκε στον μοναχογιό της για τα γενέθλιά του! /Φωτογραφία Instagram

Στο κείμενο που ανάρτησε, έγραψε: «Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου για να με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. 30 χρόνια σήμερα από την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Ή μάλλον από τη στιγμή που ένιωσα τι σημαίνει αληθινή ευτυχία. Χρόνια σου πολλά ζωή μου. Σ’ αγαπώ».

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Οι φωτογραφίες που επέλεξε να μοιραστεί ήταν από το παρελθόν και συνδέθηκαν με την οικογενειακή αυτή επέτειο, δίνοντας προσωπικό τόνο στη δημόσια ευχή της. 

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης

Η δημοσίευση συγκέντρωσε άμεσα σχόλια κι ευχές από τους followers της, θαυμαστές και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, που έστειλαν μηνύματα στον νεαρό Θεοφάνους για τα γενέθλιά του.

Ευρυδίκη: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα της στο Instagram

Ποιος είναι ο Άγγελος Θεοφάνους

Ο Άγγελος Θεοφάνους είναι ο γιος που απέκτησε η Ευρυδίκη από τον γάμο της με τον συνθέτη Γιώργο Θεοφάνους. Οι δυο τους υπήρξαν γνωστό ζευγάρι της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώ οι δρόμοι τους χώρισαν το 2001.

Ο Γιώργος Θεοφάνους κι η Ευρυδίκη έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια, ωστόσο διατηρούν την καλύτερη σχέση!

Ο Γιώργος Θεοφάνους κι η Ευρυδίκη έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια, ωστόσο διατηρούν την καλύτερη σχέση! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γιος τους παραμένει ο κοινός οικογενειακός δεσμός τους, ενώ έχει επιλέξει να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση από εκείνη των γονιών του. Όπως αναφέρεται στις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό video games.

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Η δημόσια τοποθέτηση της Ευρυδίκης επανέφερε στο προσκήνιο και τη στενή σχέση μητέρας και γιου, για την οποία η τραγουδίστρια έχει μιλήσει και στο παρελθόν με τρυφερότητα.

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ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
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