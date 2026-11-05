Με μια προσωπική ανάρτηση στα social media, η Ευρυδίκη επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στον γιο της, Άγγελο Θεοφάνους, ο οποίος την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έκλεισε τα 30 του χρόνια. Η Κύπρια τραγουδίστρια συνόδευσε το μήνυμά της με φωτογραφικά στιγμιότυπα από παλαιότερες οικογενειακές στιγμές και μίλησε για τη μέρα που, όπως περιέγραψε, ένιωσε την αληθινή ευτυχία.

Η Ευρυδίκη ευχήθηκε στον μοναχογιό της για τα γενέθλιά του! /Φωτογραφία Instagram

Στο κείμενο που ανάρτησε, έγραψε: «Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου για να με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. 30 χρόνια σήμερα από την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Ή μάλλον από τη στιγμή που ένιωσα τι σημαίνει αληθινή ευτυχία. Χρόνια σου πολλά ζωή μου. Σ’ αγαπώ».

Οι φωτογραφίες που επέλεξε να μοιραστεί ήταν από το παρελθόν και συνδέθηκαν με την οικογενειακή αυτή επέτειο, δίνοντας προσωπικό τόνο στη δημόσια ευχή της.

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης

Η δημοσίευση συγκέντρωσε άμεσα σχόλια κι ευχές από τους followers της, θαυμαστές και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, που έστειλαν μηνύματα στον νεαρό Θεοφάνους για τα γενέθλιά του.

Ποιος είναι ο Άγγελος Θεοφάνους

Ο Άγγελος Θεοφάνους είναι ο γιος που απέκτησε η Ευρυδίκη από τον γάμο της με τον συνθέτη Γιώργο Θεοφάνους. Οι δυο τους υπήρξαν γνωστό ζευγάρι της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώ οι δρόμοι τους χώρισαν το 2001.

Ο Γιώργος Θεοφάνους κι η Ευρυδίκη έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια, ωστόσο διατηρούν την καλύτερη σχέση! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γιος τους παραμένει ο κοινός οικογενειακός δεσμός τους, ενώ έχει επιλέξει να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση από εκείνη των γονιών του. Όπως αναφέρεται στις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό video games.

Η δημόσια τοποθέτηση της Ευρυδίκης επανέφερε στο προσκήνιο και τη στενή σχέση μητέρας και γιου, για την οποία η τραγουδίστρια έχει μιλήσει και στο παρελθόν με τρυφερότητα.