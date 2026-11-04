Σε μια εξομολόγηση για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε μετά τον ερχομό του πρώτου της παιδιού προχώρησε η Hailey Bieber. Το 29χρονο μοντέλο και επιχειρηματίας αναφέρθηκε ανοιχτά στη διάγνωσή της με προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD), μια σοβαρή πάθηση με σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία και την καθημερινότητά της.

Η σύζυγος του Justin Bieber, με τον οποίο απέκτησαν τον γιο τους, Jack Blues, τον Αύγουστο του 2024, αποκάλυψε σε συνέντευξη στο Women’s Wear Daily πως η περίοδος μετά τη γέννα είχε απρόσμενες δυσκολίες.

«Μετά τη γέννηση του γιου μου, συνάντησα μεγάλες δυσκολίες λόγω αυτής της διαταραχής. Δυστυχώς, πρόκειται για ένα θέμα που δεν συζητιέται αρκετά και δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ότι η επικοινωνία και το μοίρασμα αυτών των εμπειριών με άλλες γυναίκες τη βοήθησε να μην νιώθει απομονωμένη:

«Το να μιλάω ανοιχτά για αυτό με ανακουφίζει από το αίσθημα της μοναξιάς. Όταν μοιραζόμαστε τις κοινές μας εμπειρίες και τις προκλήσεις που βιώνουμε, η όλη διαδρομή γίνεται πιο διαχειρίσιμη», σημείωσε.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Hailey Bieber αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη πάθηση, καθώς έχει ξαναπεί πως τα συμπτώματα πριν από την περίοδό της ήταν πολύ πιο βαριά από αυτά ενός απλού προεμμηνορροϊκού συνδρόμου. Σε παλαιότερη τοποθέτησή της στο podcast SHE MD, είχε περιγράψει πώς η κατάσταση αυτή επηρέαζε την εργασία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική της ζωή.

«Η εβδομάδα πριν από την έμμηνο ρύση δεν ήταν ένα σύνηθες σύνδρομο, αλλά μια πολύ πιο βαριά ψυχολογική επιβάρυνση. Έφτανα στο σημείο να νιώθω ότι καταρέει η ζωή μου», είχε δηλώσει, συμπληρώνοντας πως τα έντονα συναισθήματα υποχωρούσαν μόλις άρχιζε η περίοδος, ενώ με τον καιρό παρατήρησε βελτίωση. «Είναι μια τρομερά δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση», είχε υπογραμμίσει.

Τι είναι η προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή

Η προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD) αποτελεί μια οξεία μορφή του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου (PMS) και επηρεάζει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής. Εκδηλώνεται μία με δύο εβδομάδες πριν από την περίοδο —υποχωρώντας με την έναρξή της— και περιλαμβάνει συμπτώματα όπως απότομες αλλαγές στη διάθεση, άγχος, εκνευρισμό, θλίψη, έως και σοβαρά καταθλιπτικά επεισόδια.

Πέρα από τη Hailey Bieber, για τη συγκεκριμένη διαταραχή έχουν μιλήσει δημόσια και άλλες προσωπικότητες, όπως η ηθοποιός Lili Reinhart, η τραγουδίστρια Zara Larsson και η influencer Dixie D’Amelio, συμβάλλοντας στην ενημέρωση για ένα θέμα που συχνά παρασιωπάται.