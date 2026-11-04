Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!

Το βίντεο που πόσταραν από τον στολισμό του δέντρου

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πηνελόπη Πλάκα στολίζει το σπίτι της για Χριστούγεννα πριν τον Νοέμβριο, δημοσιεύοντας βίντεο στο Instagram.
  • Ο σύντροφός της, Τόλης Παπαδημητρίου, συμμετέχει στον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
  • Η ηθοποιός προτρέπει τους followers της να στολίσουν νωρίς και να απολαύσουν τις γιορτές.
  • Η σχέση τους προήλθε από τη θεατρική τους συνεργασία στην κωμωδία 'Οικογένεια Τσεκμέ'.
  • Η Πηνελόπη δηλώνει ότι δεν είναι πια ελεύθερη μετά από τρία χρόνια μοναξιάς.

Η Πηνελόπη Πλάκα ανυπομονεί να έρθουν τα Χριστούγεννα και ακόμη δεν μπήκε καλά καλά ο Νοέμβριος αποφάσισε να στολίσει το σπίτι της. 

Πηνελόπη Πλάκα – Τόλης Παπαδημητρίου: Το νέο ειδύλλιο που συζητιέται

Με ένα βίντεο που πόσταρε στο instagram της, έδειξε τον υπέροχο στολισμό στο σαλόνι της και το τεράστιο χριστουγεννιάτικό της δέντρο, προσθέτοντας μάλιστα στο πλάνο και τον σύντροφό της, Τόλη Παπαδημητρίου -με τον οποίο ζουν ένα τρυφερό ειδύλλιο μετά τη θεατρική τους συνύπαρξη- να βοηθάει στο δέντρο-υπερπαραγωγή.

Κάτι... περίεργο «παίχτηκε» με το δέντρο της Πηνελόπης Πλάκα και του Τόλη Παπαδημητρίου!

Κάτι... περίεργο «παίχτηκε» με το δέντρο της Πηνελόπης Πλάκα και του Τόλη Παπαδημητρίου! /Φωτογραφία Instagram

Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Το ζευγάρι επί το έργον

Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Το ζευγάρι επί το έργον /Φωτογραφία Instagram

«Merry Christmas» από την Πηνελόπη Πλάκα και τον Τόλη Παπαδημητρίου

«Merry Christmas» από την Πηνελόπη Πλάκα και τον Τόλη Παπαδημητρίου /Φωτογραφία Instagram

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός έγραψε: «Αν δεν ξέρετε… να σας εξηγήσω. Απλώς ακολουθώ τις τάσεις του εξωτερικού! Τελειώνει το Halloween; Ήρθαν τα Χριστούγεννα! Μια ανάσα είναι, βρε παιδιά! Είμαι το σημάδι που περιμένατε. Μην το πολυσκέφτεστε. Βγάλτε κούτες, στολίδια, λαμπάκια και βάλτε Mariah Carey στο repeat! Και κυρίως, μην ακούσετε θείες, γιαγιάδες και ξαδέρφες που θα τρέξουν να σας πουν ότι είστε υπερβολικοί. Γιατί ως γνωστόν, με τον καλό λόγο στο στόμα είναι όλοι! Η ζωή είναι μικρή για να περιμένουμε μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου για να χαρούμε τα Χριστούγεννα. (Άσε που ο Τόλης δεν είχε και άλλη επιλογή από το να συμφωνήσει, αν ήθελε ειρήνη στο σπίτι!). Σας δίνω την άδεια. Στολίστε!».

Η ανάρτηση της Πηνελόπης Πλάκα

Η σχέση της Πηνελόπης Πλάκα και του Τόλη Παπαδημητρίου αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της ελληνικής σόουμπιζ.

Πηνελόπη Πλάκα: Η εξομολόγηση για τη «μάχη» με το ψυχοσωματικό πρόβλημα

Οι δυο τους ήρθαν κοντά μέσα από τη θεατρική τους συνεργασία στη θεατρική κωμωδία Οικογένεια Τσεκμέ (την οποία υπογράφει συγγραφικά και σκηνοθετικά ο Τόλης Παπαδημητρίου). Η κοινή τους παρουσία επί σκηνής τούς έφερε πολύ κοντά, μετατρέποντας τη χημεία τους σε κάτι παραπάνω από επαγγελματική.

Τόλης Παπαδημητρίου & Πηνελόπη Πλάκη μαζί στην Οικογένεια Τσεκμέ

Τόλης Παπαδημητρίου & Πηνελόπη Πλάκη μαζί στην Οικογένεια Τσεκμέ

Αν και τα δημοσιεύματα και τα στιγμιότυπα από τις κοινές τους εμφανίσεις κι εξόδους επιβεβαιώνουν ότι είναι αχώριστοι, οι ίδιοι προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας χρόνο στη σχέση τους. 

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Η ηθοποιός είχε αφήσει να εννοηθεί πως η προσωπική της ζωή έχει αλλάξει, δηλώνοντας σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι, μετά από μια συνειδητή περίοδο τριετούς μοναξιάς, δεν είναι πλέον ελεύθερη, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή στο πλευρό του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη.

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