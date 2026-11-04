Η Πηνελόπη Πλάκα ανυπομονεί να έρθουν τα Χριστούγεννα και ακόμη δεν μπήκε καλά καλά ο Νοέμβριος αποφάσισε να στολίσει το σπίτι της.

Με ένα βίντεο που πόσταρε στο instagram της, έδειξε τον υπέροχο στολισμό στο σαλόνι της και το τεράστιο χριστουγεννιάτικό της δέντρο, προσθέτοντας μάλιστα στο πλάνο και τον σύντροφό της, Τόλη Παπαδημητρίου -με τον οποίο ζουν ένα τρυφερό ειδύλλιο μετά τη θεατρική τους συνύπαρξη- να βοηθάει στο δέντρο-υπερπαραγωγή.

Κάτι... περίεργο «παίχτηκε» με το δέντρο της Πηνελόπης Πλάκα και του Τόλη Παπαδημητρίου! /Φωτογραφία Instagram

Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Το ζευγάρι επί το έργον /Φωτογραφία Instagram

«Merry Christmas» από την Πηνελόπη Πλάκα και τον Τόλη Παπαδημητρίου /Φωτογραφία Instagram

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός έγραψε: «Αν δεν ξέρετε… να σας εξηγήσω. Απλώς ακολουθώ τις τάσεις του εξωτερικού! Τελειώνει το Halloween; Ήρθαν τα Χριστούγεννα! Μια ανάσα είναι, βρε παιδιά! Είμαι το σημάδι που περιμένατε. Μην το πολυσκέφτεστε. Βγάλτε κούτες, στολίδια, λαμπάκια και βάλτε Mariah Carey στο repeat! Και κυρίως, μην ακούσετε θείες, γιαγιάδες και ξαδέρφες που θα τρέξουν να σας πουν ότι είστε υπερβολικοί. Γιατί ως γνωστόν, με τον καλό λόγο στο στόμα είναι όλοι! Η ζωή είναι μικρή για να περιμένουμε μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου για να χαρούμε τα Χριστούγεννα. (Άσε που ο Τόλης δεν είχε και άλλη επιλογή από το να συμφωνήσει, αν ήθελε ειρήνη στο σπίτι!). Σας δίνω την άδεια. Στολίστε!».

Η ανάρτηση της Πηνελόπης Πλάκα

Η σχέση της Πηνελόπης Πλάκα και του Τόλη Παπαδημητρίου αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της ελληνικής σόουμπιζ.

Οι δυο τους ήρθαν κοντά μέσα από τη θεατρική τους συνεργασία στη θεατρική κωμωδία Οικογένεια Τσεκμέ (την οποία υπογράφει συγγραφικά και σκηνοθετικά ο Τόλης Παπαδημητρίου). Η κοινή τους παρουσία επί σκηνής τούς έφερε πολύ κοντά, μετατρέποντας τη χημεία τους σε κάτι παραπάνω από επαγγελματική.

Τόλης Παπαδημητρίου & Πηνελόπη Πλάκη μαζί στην Οικογένεια Τσεκμέ

Αν και τα δημοσιεύματα και τα στιγμιότυπα από τις κοινές τους εμφανίσεις κι εξόδους επιβεβαιώνουν ότι είναι αχώριστοι, οι ίδιοι προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας χρόνο στη σχέση τους.

Η ηθοποιός είχε αφήσει να εννοηθεί πως η προσωπική της ζωή έχει αλλάξει, δηλώνοντας σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι, μετά από μια συνειδητή περίοδο τριετούς μοναξιάς, δεν είναι πλέον ελεύθερη, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή στο πλευρό του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη.