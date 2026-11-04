Πολιτικός σεισμός στις ΗΠΑ: Νίκη Δημοκρατικών στη Γερουσία και τη Βουλή

«Χαστούκι» για τον Τραμπ τα αποτελέσματα των Ενδιάμεσων Εκλογών

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Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, προκαλώντας μια από τις σημαντικότερες πολιτικές ανατροπές της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Η νίκη τους στη Γερουσία, σε συνδυασμό με τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλάζει τις ισορροπίες στην Ουάσινγκτον και δημιουργεί νέα δεδομένα για τα επόμενα δύο χρόνια της αμερικανικής διακυβέρνησης.

ΗΠΑ: Οι ενδιάμεσες εκλογές και γιατί είναι κρίσιμες

Πολιτικός σεισμός στις ΗΠΑ: Νίκη Δημοκρατικών στη Γερουσία και τη Βουλή

Οι Δημοκρατικοί μέχρι τις 9:30 το πρωί εξασφάλιζαν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων με 227 επιβεβαιωμένες έδρες και 54 έδρες στη Γερουσία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία στη Γερουσία, κερδίζοντας έξι έδρες που προηγουμένως ανήκαν στους Ρεπουμπλικανούς. Παράλληλα, η αντιπολίτευση εξασφάλισε τουλάχιστον οκτώ επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες σε πολιτείες που θεωρούνταν παραδοσιακά προπύργια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. 

Ενδιάμεσες εκλογές: Η ώρα της κρίσης για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το αποτέλεσμα αποτελεί ισχυρό πολιτικό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στην εκλογική αναμέτρηση, στηρίζοντας υποψηφίους του κόμματός του και καλώντας τους ψηφοφόρους να συσπειρωθούν γύρω από την ατζέντα του.

 

 

Η αλλαγή των συσχετισμών δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ χάνει την προεδρία. Σημαίνει, όμως, ότι η κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα πολύ πιο δύσκολο κοινοβουλευτικό περιβάλλον, καθώς οι Δημοκρατικοί αποκτούν αυξημένες δυνατότητες ελέγχου, παρέμβασης και μπλοκαρίσματος νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι έξι ανατροπές που άλλαξαν τη Γερουσία

Το πιο καθοριστικό στοιχείο της εκλογικής βραδιάς ήταν η ανατροπή στη Γερουσία. Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να κερδίσουν έδρες σε πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν ισχυρή εκλογική παρουσία, ανατρέποντας τις προβλέψεις και αλλάζοντας την ισορροπία δυνάμεων στο ανώτερο σώμα του Κογκρέσου.

Οι Δημοκρατικοί επικράτησαν στις ενδιάμεσες εκλογές ακόμα και σε πολιτείες που ήταν προπύργια των Ρεπουμπλικανών

Οι Δημοκρατικοί επικράτησαν στις ενδιάμεσες εκλογές ακόμα και σε πολιτείες που ήταν προπύργια των Ρεπουμπλικανών

Η Βόρεια Καρολίνα αποτέλεσε την πρώτη σημαντική νίκη των Δημοκρατικών. Ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Μάικλ Γουάτλι, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά εκλογικών ανατροπών.

 

 

Στη Νότια Καρολίνα, η Δημοκρατική Άνι Άντριους πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της αναμέτρησης. Η νίκη της απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Ντάρλιν Γκρέιαμ σηματοδότησε την απώλεια μιας έδρας που οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούσαν ασφαλή.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα των Δημοκρατικών δίνουν οι δημοσκοπήσεις

Στο Οχάιο, ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν επέστρεψε στη Γερουσία, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Χιούστεντ. Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Μπράουν είχε χάσει την έδρα του το 2024.

Το Τέξας αποτέλεσε, ωστόσο, μία από τις πιο ηχηρές ανατροπές της εκλογικής βραδιάς.

Οι Δημοκρατικοί επικράτησαν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία

Οι Δημοκρατικοί επικράτησαν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, εξασφαλίζοντας μια έδρα που μέχρι σήμερα βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς το Τέξας αποτελεί μία από τις πολιτείες στις οποίες το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρούσε σταθερά ισχυρή παρουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

 

 

Αντίστοιχα, στο Κάνσας οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να κερδίσουν ακόμη μία ρεπουμπλικανική έδρα, διευρύνοντας την εκλογική τους δυναμική.

Η έκτη ανατροπή καταγράφηκε στην Αϊόβα, όπου ο Δημοκρατικός Τζος Τούρεκ επικράτησε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CNN. Η νίκη του έδωσε στους Δημοκρατικούς την 51η έδρα και εξασφάλισε την πλειοψηφία στη Γερουσία. 

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η νίκη των Δημοκρατικών και στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Η απώλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικανούς ήταν αναμενόμενη πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Η στενή πλειοψηφία του κόμματος του Τραμπ και η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την πορεία της οικονομίας είχαν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.

Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να μετατρέψουν αυτή τη δυσαρέσκεια σε εκλογική νίκη, κερδίζοντας έδρες και αλλάζοντας τον συσχετισμό στο κάτω σώμα του Κογκρέσου.

 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει καθοριστικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία, καθώς κάθε νομοσχέδιο που αφορά στη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τη φορολογία και σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ

Με τον έλεγχο της Βουλής, οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να εμποδίζουν ή να καθυστερούν νομοθετικές πρωτοβουλίες του Λευκού Οίκου, ενώ παράλληλα αποκτούν αυξημένες εξουσίες κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Τραμπ, ο οποίος θα χρειαστεί πλέον να διαπραγματεύεται με την αντιπολίτευση για την προώθηση σημαντικών σημείων της πολιτικής του ατζέντας.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το κόστος ζωής και ο πόλεμος με το Ιράν

Η οικονομία αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Έχει υπέροχο κ@@ο»: Το σχόλιο Τραμπ στη Μινάζ σε προεκλογική συγκέντρωση

Σύμφωνα με το Associated Press, η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την αύξηση των τιμών, το κόστος ζωής και τις οικονομικές πιέσεις στα νοικοκυριά συνέβαλε στην εκλογική ενίσχυση των Δημοκρατικών. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης οι ανησυχίες για τον πόλεμο με το Ιράν και η αντίληψη μέρους των ψηφοφόρων ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει προβλήματα διαφάνειας. 

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών αποτελούν πολιτικό ράπισμα στον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική που έχει ασκήσει έως τώρα

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών αποτελούν πολιτικό ράπισμα στον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική που έχει ασκήσει έως τώρα

Η αντιπολίτευση είχε επιχειρήσει να μετατρέψει την οικονομική δυσαρέσκεια σε κεντρικό πολιτικό μήνυμα της προεκλογικής εκστρατείας.

Πολιτικός σεισμός στις ΗΠΑ: Νίκη Δημοκρατικών στη Γερουσία και τη Βουλή

Το επιχείρημα των Δημοκρατικών ήταν ότι η οικονομική κατάσταση και οι κυβερνητικές επιλογές επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των Αμερικανών, από τις τιμές των καυσίμων μέχρι τα έξοδα των νοικοκυριών.

Η εκλογική ανατροπή σε πολιτείες όπως το Τέξας, το Κάνσας και η Νότια Καρολίνα δείχνει ότι η δυσαρέσκεια δεν περιορίστηκε στις παραδοσιακές εκλογικές βάσεις των Δημοκρατικών.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ αρνείται να αναλάβει την ευθύνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε έκπληκτος από την έκταση των απωλειών του κόμματός του, υποστηρίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα είχαν καλύτερη επίδοση αν ο ίδιος ήταν υποψήφιος.

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«Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με διαφορά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

 

 

Σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι ήταν «λίγο έκπληκτος» από τα αποτελέσματα, προσθέτοντας ότι πίστευε πως οι Ρεπουμπλικανοί θα τα πήγαιναν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην ήττα της Ντάρλιν Γκρέιαμ στη Νότια Καρολίνα, εκφράζοντας τη λύπη του για την εκλογική της αποτυχία.

 

 

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε με δηλώσεις του στους New York Times ότι θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών.

«Είμαι απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα και να συνεργαστώ με τους Δημοκρατικούς», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, παρά τις σημαντικές πολιτικές διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές. 

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Τι σημαίνει η ήττα για την υπόλοιπη προεδρική θητεία του Τραμπ

Η νίκη των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου δημιουργεί ένα νέο πολιτικό περιβάλλον για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποκτά αυξημένες δυνατότητες να διεξάγει έρευνες για κυβερνητικές αποφάσεις, να καλεί αξιωματούχους σε ακροάσεις και να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία.

Τα επόμενα δύο χρόνια της διακυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να είναι αρκετά δύσκολα για τον Αμερικανό πρόεδρο

Τα επόμενα δύο χρόνια της διακυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να είναι αρκετά δύσκολα για τον Αμερικανό πρόεδρο

Παράλληλα, η Γερουσία αποκτά καθοριστικό ρόλο στην έγκριση διορισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Οι Δημοκρατικοί μπορούν επίσης να κινήσουν διαδικασίες παραπομπής του προέδρου στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, η παραπομπή δεν συνεπάγεται αυτόματα απομάκρυνση από το αξίωμα. Για την καταδίκη και απομάκρυνση ενός προέδρου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει την προεδρική εξουσία και τη δυνατότητα να ασκεί βέτο σε νομοσχέδια. Η νέα κοινοβουλευτική ισορροπία, όμως, σημαίνει ότι η προώθηση της πολιτικής του ατζέντας θα είναι πολύ πιο δύσκολη.

Η εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου μετατρέπεται έτσι σε μια σημαντική πολιτική καμπή για τις ΗΠΑ. Οι Δημοκρατικοί αποκτούν ισχυρότερη θέση στο Κογκρέσο, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί καλούνται να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο η νέα ισορροπία δυνάμεων θα οδηγήσει σε ουσιαστικές πολιτικές αλλαγές ή σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου.

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