Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα του Τολέδο, όπου έχασαν τη ζωή τους 69 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 200.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στο τέλος μιας τετράωρης και ιδιαίτερα φορτισμένης συνεδρίασης στο ισπανικό Κοινοβούλιο. Ο Πουέντε δέχθηκε έντονη κριτική τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, όπως αναφέρει η El Pais.

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