Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία

Η απόφαση ήρθε μετά από τετράωρη συνεδρίαση στο ισπανικό Κοινοβούλιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα του Τολέδο.
  • Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα 69 θανάτους και περίπου 200 τραυματίες.
  • Η παραίτηση ανακοινώθηκε μετά από τετράωρη συνεδρίαση στο ισπανικό Κοινοβούλιο.
  • Ο Πουέντε δέχθηκε έντονη κριτική από την αντιπολίτευση και κυβερνητικά κόμματα.
  • Η είδηση αναφέρθηκε από την εφημερίδα El Pais.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα του Τολέδο, όπου έχασαν τη ζωή τους 69 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 200.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στο τέλος μιας τετράωρης και ιδιαίτερα φορτισμένης συνεδρίασης στο ισπανικό Κοινοβούλιο. Ο Πουέντε δέχθηκε έντονη κριτική τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, όπως αναφέρει η El Pais.

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